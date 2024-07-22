'Ortalıkta adam kalmadı' demişti, Hafsanur Sancaktutan yeni aşka yelken açtı

İki hafta önce “Ortalıkta adam kalmadı” diyerek esprisi yapan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın Kubilay Aka’yla birlikte olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 17:31
'Ortalıkta adam kalmadı' demişti, Hafsanur Sancaktutan yeni aşka yelken açtı
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Genç kuşağın gözde kadın yıldızlarından Hafsanur Sancaktutan aylar önce gelen ancak bacağından çapraz bağ ameliyatı olduğu için kabul edemediği "Siyah Kalp" dizisindeki Melek rolüne ısrarlı teklif üzerine "evet" demişti. Fizik tedavisine dizinin çekildiği Kapadokya’da devam eden Hafsanur Sancaktutan cephesinden bir yeni flaş haber daha geldi.

Haftasonu Instagram'daki dedikodu sayfaları Hafsanur Sancaktutan’ın Kapadokya’da Kubilay Aka’yla beraber olduğu bilgilerini yazdı.

Birsen Altuntaş'ın bilgilere göre de önceki hafta iş görüşmesi muhabirlere "Ortalıkta adam kalmadı" şeklinde espri yapan Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka’yla flört etmeye başladı. Birlikteliğin çok yeni başladığı aktarıldı.

Geçen hafta sonu ilk kez sevgilisiyle dizi seti için bulunduğu Kapadokya’da vakit geçiren Kubilay Aka’nın Kanal D’nin BKM Film imzalı "İnci Taneleri" dizisi 1 Eylül’de sete çıkacak.


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