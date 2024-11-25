Kubilay Aka'dan Hafsanur Sancaktutan'a büyük jest: 'Aşırı şımardım'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 10:28

Güncelleme: 25.11.2024 - 10:28

Oyuncu çift Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, aşklarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Bir süredir Brezilya'da bulunan Hafsanur Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka'nın kendisine yaptığı romantik sürprizi sosyal medya hesabından duyurdu.

Aka’nın Brezilya’ya çiçek gönderdiği anları paylaşan Sancaktutan, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:



"Aşırı şımardım. Çünkü Brezilya'ya da çiçek göndermezsin."







Kubilay Aka ise Hafsanur Sancaktutan'ın gönderisini alıntılayarak 'Sen hep şımar diye' notunu düştü.







Geçtiğimiz haftalarda Cannes'da düzenlenen Mipcom Fuarı için Fransa’ya giden Kubilay Aka, kısa süreliğine sevgilisiyle bir araya gelmişti.



Sancaktutan, Aka’yı görmek için Cannes’a giderek yalnızca üç saat birlikte vakit geçirdikten sonra onunla dönüş yapmıştı. Çiftin birbirlerine olan bu jestleri, hayranlarından büyük beğeni topluyor.