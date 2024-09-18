Fotoğraflarla: Süper Hasat Ay'a eşlik eden kısmi ay tutulması

Yayınlanma: 18.09.2024 - 06:55

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:52

Reuters Süper Ay İstanbul Boğazı'nda yükselirken

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) göre bu üç gökyüzü olayı, Çarşamba gününden itibaren Türkiye'yi de içine alan Avrasya, Afrika ve Avustralya kıtalarından gözlemlenebilecek.

Peki bu üç isimlendirme ne anlama geliyor?

Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı "Süper Ay" olarak adlandırılıyor.

Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor. Dünya'ya en yakın olduğu zaman Ay dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana geliyor.

Reuters ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Scituate'te Süper Ay

Getty Images Çin'in Jiangsu eyaletindeki Nanjing kentinde Süper Ay görülüyor

Süper Ay sırasında dolunay, Dünya'dan en uzak görüldüğü zamana göre yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünüyor.

Bu yıl Ekim ve Kasım aylarında da Süper Ay gözlemlenecek.

EPA İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde Süper Ay yükselirken

Dünya çapında farklı medeniyetler her ay gördükleri dolunaya o ay içinde yaşanan olaylara göre farklı isimler verdi.

Sonbahar ekinoksuna en yakın dolunaya Hasat Ay veya Mısır Ay denir.

Eylül ayındaki dolunayın Mısır Ay olarak adlandırılması yaz mevsiminin sonunda mahsullerin toplandığı zamana denk gelmesinden kaynaklanıyor olabilir.

Bu zamanda Ay özellikle parlak görünüyor, böylece çiftçiler gece de hasat yapmaya devam edebiliyor.

Reuters Çamlıca Tepesi'nde Süper Ay manzarası

Kısmi ay tutulmaları da çok sık gerçekleşmiyor. Ay'ın belirli bir bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı bu olay Çarşamba sabahı sonlanacak.

Bir sonraki sefer içinse Ağustos 2026'yı beklemek gerekiyor. Gelecek sefer Ay'ın yaklaşık yüzde 96'sı gölgede kalacak.