Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy: 'Cumhuriyet tarihinin en büyük şoku'

23 Kasım 2021 Salı, 16:49

Merkez Bankası’nın (TCMB) gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından Türk Lirası’nda gerçekleşen sert değer kaybı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz üzerine yaptığı konuşmanın ardından hız kazandı.

Erdoğan düşük faizlere ilişkin, "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" derken, süreci "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak niteledi.

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından TL, TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalini verdiği Eylül ayı başından bugüne yüzde 26.2 değer kaybederken; TL'yi rand yüzde 8, real yüzde 7 değer kaybı ile takip etti. TL'nin yılbaşından beri değer kaybı ise yüzde 35 civarında.

Güne 11,40 TL seviyesinden başlayan dolar, saatler içinde önce 12 TL'yi, ardından ise 13 TL'yi aştı. Bir işlem günü içerisinde yüzde 17'den fazla değer kazanan dolar, tarihi zirvesini 13,46 TL'ye çıkardı. Euro/TL 15 TL seviyesinin üzerini gördü.

"ÜÇÜNCÜ KUŞAK DÖVİZ KRİZİ"

Döviz kurundaki yükselişin ardından açıklamalarda bulunan gazetemiz yazarı Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "Görünen köye kılavuzsuz ulaşıldı nihayet ve Türkiye şu anda 'tam anlamıyla mükemmel bir fırtına' yaşıyor. Bugün Türkiye'nin yaşadığı durum üçüncü kuşak bir döviz krizidir ve maalesef ülkemiz sahipsiz, kasası boşaltılmış ve ekonomik olarak savunmasız bir durumdadır" dedi.

"YAŞANAN KRİZ GELECEĞİMİZİ DE SATMIŞTIR"

Ulusoy ayrıca, "Yaşanan döviz dalgalanmasıyla Cumhuriyet tarihinde en büyük şoku yaşayan Türkiye ekonomisinde, döviz kurunun seviyesinin bir anlamı da kalmamış, halk açık bir ifade ile fakirleşmiştir. Bundan sonra hızlı bir şekilde kıtlık ve sürekli bir enflasyon, hatta üç haneli seviyelere çıkacak bir enflasyonu tecrübe edecek güzel yurdumuz. Yaşanan çöküntü günümüzü yok etmekle kalmamış, geleceğimizi de satmıştır" ifadelerini kullandı.