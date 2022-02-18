FOX TV bir dizinin daha fişini çekti

18 Şubat 2022 Cuma, 12:15

İddialı diziler için bile kısa sürede final kararı vermesiyle dikkat çeken FOX TV, bir dizisi için daha final kararı aldı ama yeni bir diziyi de seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. 2021 - 2022 sezonuna talihsiz bir giriş yapan FOX TV’nin yeni yayın dönemi için hazırladığı 11 diziden 7 tanesi kısa bir süre içinde ekranlara veda etti.

Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları, Elbet Bir Gün, Misafir, Elkızı ve son olarak da Kanunsuz Topraklar dizileri reyting listelerinde hedeflenen başarıyı gösteremeyince final yaptı. Bu dizilerin final yapmasının ardından bir dizi için daha sürpriz bir şekilde final kararı çıktı.

‘Evlilik Hakkında Her Şey’ dizisinin yakın zamanda ekranlara veda edeceği öne sürüldü.

SEBEBİ HALUK BİLGİNER’Lİ ‘BABA’ DİZİSİ

Show TV’de yayın hayatına başlayan Haluk Bilginer’li Baba dizisinin de her salı akşamı ekrana gelecek olması, reytinglerde ilk beşte yer alamayan ‘Evlilik Hakkında Her Şey’ dizisinin mart ayında final yapacağı iddialarını gündeme taşıdı.

The Split dizisinden uyarlanan dizide erken final nedeniyle zaman atlaması da yaşanacak. Bundan dolayı dizide birçok ayrılık olacak.

Projenin başarılı performansıyla beğeni toplayan başrol oyuncularından Yiğit Kirazcı’nın hikâyedeki rolünün de bittiği öğrenildi. Kirazcı önümüzdeki bölümlerde sevilen diziden ayrılacak.

YENİ DİZİ YOLDA

FOX TV’nin Evlilik Hakkında Her Şey için final kararı aldığı iddiasının kulislerde konuşulmasının ardından yeni bir dizi için de çalışma başlattığı ortaya çıktı. Kanal, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi için final kararı almasının ardından Son Nefesime Kadar dizisini seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban’ın başrolünde oynadıkları Son Nefesime Kadar dizisi ilk bölümüyle 23 Şubat Çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Nurgül Yeşilçay, dizide Mihre isimli 46 yaşındaki bir polisi canlandıracak.