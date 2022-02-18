FOX TV bir dizinin daha fişini çekti
Televizyonlardaki 'yaprak dökümü' sürüyor. Dijital platformların yükselişe geçmesi ile televizyona olan ilgi günden güne azalmaya devam ediyor. Son olarak ekran macerası biten diziler kervanına bir yapım daha eklendi. FOX TV’de yayınlanan dizinin final yapacağı öğrenildi.
İddialı diziler için bile kısa sürede final kararı
vermesiyle dikkat çeken FOX TV, bir dizisi için daha final kararı aldı ama yeni
bir diziyi de seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. 2021 - 2022 sezonuna
talihsiz bir giriş yapan FOX TV’nin yeni yayın dönemi için hazırladığı 11
diziden 7 tanesi kısa bir süre içinde ekranlara veda etti.
Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları, Elbet
Bir Gün, Misafir, Elkızı ve son olarak da Kanunsuz Topraklar dizileri reyting
listelerinde hedeflenen başarıyı gösteremeyince final yaptı. Bu dizilerin final
yapmasının ardından bir dizi için daha sürpriz bir şekilde final kararı çıktı.
‘Evlilik Hakkında Her Şey’ dizisinin yakın zamanda ekranlara
veda edeceği öne sürüldü.
SEBEBİ HALUK BİLGİNER’Lİ ‘BABA’ DİZİSİ
Show TV’de yayın hayatına başlayan Haluk Bilginer’li Baba
dizisinin de her salı akşamı ekrana gelecek olması, reytinglerde ilk beşte yer
alamayan ‘Evlilik Hakkında Her Şey’ dizisinin mart ayında final yapacağı
iddialarını gündeme taşıdı.
The Split dizisinden uyarlanan dizide erken final nedeniyle
zaman atlaması da yaşanacak. Bundan dolayı dizide birçok ayrılık olacak.
Projenin başarılı performansıyla beğeni toplayan başrol
oyuncularından Yiğit Kirazcı’nın hikâyedeki rolünün de bittiği öğrenildi.
Kirazcı önümüzdeki bölümlerde sevilen diziden ayrılacak.
YENİ DİZİ YOLDA
FOX TV’nin Evlilik Hakkında Her Şey için final kararı aldığı iddiasının kulislerde konuşulmasının ardından yeni bir dizi için de çalışma başlattığı ortaya çıktı. Kanal, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi için final kararı almasının ardından Son Nefesime Kadar dizisini seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.
Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban’ın başrolünde oynadıkları Son Nefesime Kadar dizisi ilk bölümüyle 23 Şubat Çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Nurgül Yeşilçay, dizide Mihre isimli 46 yaşındaki bir polisi canlandıracak.
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