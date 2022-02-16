Kırmızı Oda'nın final tarihi belli oldu! Ünlü oyuncudan veda paylaşımı
Kırmızı Oda dizisinin başrolü Binnur Kaya, final haberini duyurup "Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu bu cuma noktalıyoruz. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle" dedi.
Ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın bir psikoloğu canlandırdığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi final yapıyor.
Kırmızı Oda'nın final haberini dizinin başrolü Binnur Kaya sosyal medya hesabından duyurdu.
Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı yapan Kaya, "Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. Bölümün sonunda bu cuma noktalıyoruz. Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.
ERKAN PETEKKAYA GERİ DÖNMÜŞTÜ
Kırmızı Oda yeni sezonda istenilen reytinglere ulaşamayınca dizinin sevilen karakterlerinden olan Delikanlı Sadi geçtiğimiz bölümlerde yeniden seyirci karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi'nin gelişi de diziyi kurtarmaya yetmedi.
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