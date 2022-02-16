Peaky Blinders’ın final sezonunun yayın tarihi belli oldu

16 Şubat 2022 Çarşamba, 18:05

BBC One, Peaky Blinders'ın altıncı ve son sezonunun prömiyer tarihini açıkladı ve ödüllü dönem gangster destanının geri döneceği tarihi müjdeledi. Tarih, kurgusal Shelby klanına ev sahipliği yapan Birmingham'da, Digbeth'in Eski Tacı üzerinde yükselen 42 metrelik bir duvar resmi ile açıklandı. Son sezon, pazar günleri BBC One'da altı bölüm sürecek.

PEAKY BLINDERS 6. SEZON BU AY GELİYOR

Paylaşılan bilgilere göre, fenomen dizi serisi Peaky Blinders'ın altıncı sezonu, yani final sezonu 27 Şubat'ta başlayacak. Bölümler yine haftalık olarak yayınlanacak. Bu sezonun ardından dizinin final yapacağı ancak ilerleyen dönemde bir filmi geleceği de açıklanmıştı. Filme dair ise henüz hiçbir detay bilinmiyor.

Peaky Blinders'ın altıncı sezonu Knight tarafından yazılırken, Anthony Byrne büyük beğeni toplayan beşinci sezonun yönetmeni olarak geri dönüyor. Yönetici yapımcılar Caryn Mandabach, Steven Knight, Jamie Glazebrook, David Mason, Anthony Byrne ve Cillian Murphy olacak.

Tamamen Knight tarafından yaratılan ve yazılan dizi, ilk olarak dokuz yıl önce BBC Two'da yayınlandı, dördüncü sezonunda BAFTA'yı En İyi Drama dalında kazandı ve ardından 2019'da 7 milyonun üzerinde izleyiciyle BBC One'a geçti.