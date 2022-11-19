FOX TV dizisi 'Bir Peri Masalı'nda tepki çeken sahne: 'Tam sokak köpeğine yakışan olmuş...'

19 Kasım 2022 Cumartesi, 13:25

FOX TV'de yayımlanan ve başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal gibi isimlerin paylaştığı Bir Peri Masalı dizisinin bir sahnesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Özellikle sokaktaki köpeklerin iktidar medyası tarafından hedef gösterildiği bu dönemde; dizideki "Tam sokak köpeğine yakışan olmuş" ifadesi tepki topladı.

"YAPANIN ELLERİ DERT GÖRMESİN"

Dizide sıradan bir hayat sürerken bulduğu para dolu çantayla hayatı değişen Zeynep'in hikâyesi anlatılıyor. Final yapacağı konuşulan fakat reytinglerde bir yükseliş yaşayan dizi, son günlerde izleyicilerin tepkisini çekti.

Dizinin bir bölümünde Müfit Kayacan'ın canlandırdığı Hamit karakterinin zehirlenerek öldürülen bir köpek için "Tam sokak köpeğine yakışan olmuş, yapanın da yaptıranın da elleri dert görmesin" demesi gündem oldu.

Bu sahne sosyal medyada da tepkiyle karşılandı ve birçok kullanıcı FOX TV'den özür dilemesini istedi.

KALKANDELEN'DEN SERT TEPKİ

Söz konusu sahneye tepki gösteren isimlerden biri de Cumhuriyet yazarı ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülal Kalkandelen oldu.

Kişisel Twitter hesabından ilgili sahneyi paylaşan Kalkandelen, Medyapım'ı da etiketleyerek, "Sokak köpeklerine yönelik operasyonun parçasısınız!" ifadelerini kullandı.