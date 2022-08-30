FOX TV eski Ankara temsilcisinden 'İsmail 'Küçükkaya' çıkışı
FOX TV eski Ankara Temsilcisi gazeteci Sedat Bozkurt, İsmail Küçükkaya’nın Halk TV’ye transferiyle ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.
FOX TV'nin uzun yıllardır sabah haberlerini emanet ettiği ve ismi ile özdeşleşen isimlerinden biri olan İsmail Küçükkaya, yeni yayın dönemi öncesi 10 yıl boyunca görev yaptığı FOX TV’den ayrılarak sürpriz bir şekilde Halk TV’ye transfer oldu.
Küçükkaya’nın Halk TV’ye geçmesi, medya dünyasında geniş yankı uyandırdı. FOX TV ise Küçükkaya’nın yerini İlker Karagöz ile doldurdu.
FOX TV Yönetim Kurulu Üyesi Engin Güner, dün yaptığı paylaşımda, İsmail Küçükkaya’ya teşekkür ederek, yeni yayın döneminde İlker Karagöz’e başarılar diledi.
FOX TV’de on yıl sabah haberlerini sunan ve ayrılan değerli gazeteci İsmail Küçükkaya’ya hizmetleri için teşekkür ediyor,yeni yayın döneminde görevi devralan İlker Karagöz’e başarılar diliyorum.Atatürk ilkeleri ışığında,bağımsız,objektif,doğru haberciliğimiz desteğinizle sürecek.— Engin Güner (@Engin__Guner) August 28, 2022
SEDAT BOZKURT'TAN 'GÖNDERİLDİ' İMASI
Güner’in paylaşımını alıntılayan FOX TV eski Ankara Temsilcisi gazeteci Sedat Bozkurt, çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
“İsmail Küçükkaya ayrıldı mı? Emin misiniz bundan?” diye soran Bozkurt, “Ayrılmak zorunda bırakılmış olabilir mi? Ara sıra doğruları söylemek gerekir, en azından ara sıra” diyerek Küçükkaya’nın kendi isteğiyle ayrılmadığını ima etti.
İsmail Küçükkaya ayrıldı mı? Emin misiniz bundan? Ayrılmak zorunda bırakılmış olabilir mi? Ara sıra dogruları söylemek gerekir, en azından ara sıra… https://t.co/NfycoatTy5— sedat bozkurt (@sedattbozkurtt) August 29, 2022
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