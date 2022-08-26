İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu

26 Ağustos 2022 Cuma, 08:43

Yeni yayın dönemi öncesi televizyon kanallarındaki hareketlilik sürüyor.

Son olarak İsmail Küçükkaya, 10 yıl boyunca sabah haberlerini sunduğu Fox TV’den ayrılarak, Halk TV’ye transfer oldu. Küçükkaya’nın transfer haberini başta isim vermeden duyuran Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu “Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek” ifadelerini kullanmıştı.

Mahiroğlu bir sonraki paylaşımında ise, ismini vermediği kişinin İsmail Küçükkaya olduğunu belirtti.

"Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım” diyen Mahiroğlu, “Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre değil. Hoşgeldin İsmail Küçükkaya” sözleriyle ünlü gazetecinin Halk TV kadrosuna katıldığını açıkladı.

Küçükkaya, Halk TV’ye transferinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fox TV’den ayrılık sürecini şu sözlerle anlatmıştı:

“9 yıldır mutluluk, huzur ve gururla görev yaptığım FOX TV’den dün itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Kanal yönetimi bu kararımı anlayışla karşıladı. Anlaşarak ayrıldık. 12 Eylül itibariyle Halk TV’de göreve başlıyorum. Haftanın 5 günü 3’er saat sabah haberlerinde olacağım. Cuma akşamları da bir program hazırlayıp sunacağım. Bütün bu süreçte tam bir uyum ve huzurla çalıştığımız FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni, yakın arkadaşım ve meslektaşım Doğan Şentürk’e, desteğini daima hissettiğim FOX/ Disney Grubu CEO’su Cenk Soner’e, kanal yönetimine ve tüm FOX çalışanlarına içtenlikle teşekkür ederim”

Küçükkaya, paylaşımının devamında FOX TV’deki görüşmelerinin ayrıntılarını da verdi. FOX TV’deki 10. Yılında tekrara düşmekten endişelendiğini belirten Küçükkaya, Cafer Mahiroğlu’nun kararlı ve istekli oluşundan dolayı Halk TV’nin teklifini kabul ettiğini söyledi. Küçükkaya’nın paylaşımının devamı şöyle;

"Çok sorulduğu için şunu da açıklamalıyım:

FOX yönetimi; başta GYY Doğan Şentürk olmak üzere hepsi kanalda kalmam için muazzam çaba gösterdi. CEO Cenk Soner sürece aktif dahil oldu. 4/5 gün çok yoğun görüşmeler yaptık. Kalmam için ellerinden geleni yaptılar. Ama olmadı, kalamadım

Peki neden?

Birincisi FOX’da 10.yılımda kendimi tekrara düşmekten endişe ettim. Gelecek yıl bir değişiklik yapmayı düşünürken beklenmedik bir anda Halk TV’den teklif aldım. Cafer Mahiroğlu çok istekli, iddialı ve kararlıydı. O heyecandan mesleki anlamda etkilendim.

Cafer Mahiroğlu Halk TV’yi büyütmek istiyor. Vizyonunu önemsedim. Sabah haberlerini bir haber kanalında yapma fikri beni heyecanlandırdı. Akşam programı yapma önerisinden de etkilendim. Ve ‘evet’ dedim. Hayırlı olsun"

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Öte yandan Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın yerine gelecek isim belli oldu.

Medyaradar'ın özel haberine göre; Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberlerini İlker Karagöz’e emanet etti.

İlker Karagöz, Fox TV’de hafta sonları yayınlanan Çalar Saat programının sunuculuğunu yapıyordu.

Karagöz’ün sunacağı programın adı İlker Karagöz ile Çalar Saat olacak.

Öte yandan her yeni yayın döneminde olduğu gibi, Karagöz’ün programdaki ilk konuğu Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk olacak.

İLKER KARAGÖZ KİMDİR?

İlker Karagöz, 18 Mart 1980’de Muş’ta dünyaya geldi. Tam adı Arda İlker Karagöz olan deneyimli spiker aslen Çanakkalelidir.

İlker Karagöz 1998 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazandı.

1998 - 2002 yılları arasında burada lisans eğitimini tamamladı. Ardından 2001 senesinde ATV ekranlarında staja başlayan İlker Karagöz üniversiteden mezun olduktan sonra kanalda kadroya geçiş yaptı.

2007 'nin şubat ayında Fox TV'ye transfer oldu. Burada birtakım görevlerde bulundu. Bir dönem ATV'de muhabirlik yapan İlker Karagöz Fox Ankara Haber Merkezi'nde parlamento muhabiri olarak çalıştı.

Kendisi gibi haber sektöründe bulunan Damla Ünler Karagöz ile evlidir. 2 çocuğu vardır. İsimleri Can ve Deniz'dir.

Mart 2017'den beri Doğan Şentürk yönetimindeki FOX Haber'de hafta sonu sabah haberlerini sundu.