FOX TV fişini çekti: İddialı dizi için erken final kararı
Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner’in paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisinden kötü haber geldi. FOX TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi için final kararı alındı. Dizinin final tarihi de belli oldu.
Ekranlarda yaprak dökümü devam ediyor. Annemizi Saklarken, Elkızı, Kıbrıs Zafere Doğru, Kalp Yarası dizilerinin ardından bir final haberi de Fox'un Gold Film imzalı dizisi Kanunsuz Topraklar'dan geldi.
FOX’un Gold Film imzalı dizisi “Kanunsuz Topraklar” için final kararı verildi.
ERKEN FİNAL YAPIYOR
Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner’in paylaştığı dizinin 26. bölüme kadar süreceği kulislerde konuşuluyordu. Dev bütçeli dizinin reytinglerinin beklentinin altında çıkması nedeniyle erken final kararı alındı.
Sevilen dizi haftaya ekrana gelecek 16. bölümde ekran ömrünü noktalayacak.
Dizide 1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), Malik bey’in kızı Gülfem’in (Esra Bilgiç) tutkulu aşkı erafında yaşanan etkileyici olaylar anlatılıyordu.
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