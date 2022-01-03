Peaky Blinders'ın final sezonundan ilk fragman yayınlandı

03 Ocak 2022 Pazartesi, 00:00

BBC ekranlarında izleyicilerle buluşan "Peaky Blinders" dizisinin altıncı ve final sezonundan ilk fragman yayınlandı. Suç - drama türündeki dizi, Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’nin Birmingham kentinde faaliyet gösteren Peaky Blinders adlı çeteyi konu alıyor.

Dizinin final sezonu, 2022’nin ilk aylarında izleyicilerle buluşacak.

ÇEKİMLER ERTELENMİŞTİ

Dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Peaky Blinders’ın 5. sezonu, 2019 yılında ekranlara geldi. 2020 yılının tamamını etkisi altına alan koronavirüs salgını, pek çok yapım gibi Peaky Blinders’ın yeni sezon çekimlerinin de ertelenmesine yol açtı.

Çekimleri yeniden başlayan dizinin yeni sezonunda Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie Rundle, Finn Cole, Kate Phillips, Natasha O’Keeffe ve Harry Kirton, yeniden izleyici karşısına çıkacak. 5. sezonda diziye dahil olan Sam Claflin ve Anya Taylor-Joy‘un da rollerine geri dönmesi bekleniyor.

İşte Peaky Blinders'ın yeni sezomundan ilk fragman...