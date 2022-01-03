Peaky Blinders'ın final sezonundan ilk fragman yayınlandı
Dünyanın en beğenilen dizileri arasına giren Peaky Blinders’ın final sezonuna ilişkin ilk tanıtım paylaşıldı. Dizinin hayranlarının hasret dolu bekleyişi ise birkaç hafta içinde son bulacak. Final, 2022’nin ilk aylarında izleyicilerle buluşacak.
BBC ekranlarında izleyicilerle buluşan "Peaky Blinders" dizisinin altıncı ve final sezonundan ilk fragman yayınlandı. Suç - drama türündeki dizi, Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’nin Birmingham kentinde faaliyet gösteren Peaky Blinders adlı çeteyi konu alıyor.
Dizinin final sezonu, 2022’nin ilk aylarında izleyicilerle buluşacak.
ÇEKİMLER ERTELENMİŞTİ
Dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Peaky Blinders’ın 5. sezonu, 2019 yılında ekranlara geldi. 2020 yılının tamamını etkisi altına alan koronavirüs salgını, pek çok yapım gibi Peaky Blinders’ın yeni sezon çekimlerinin de ertelenmesine yol açtı.
Çekimleri yeniden başlayan dizinin yeni sezonunda Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie Rundle, Finn Cole, Kate Phillips, Natasha O’Keeffe ve Harry Kirton, yeniden izleyici karşısına çıkacak. 5. sezonda diziye dahil olan Sam Claflin ve Anya Taylor-Joy‘un da rollerine geri dönmesi bekleniyor.
İşte Peaky Blinders'ın yeni sezomundan ilk fragman...
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- 'Çeyrek bilet' tartışması alevlendi
- İşte Erdoğan'ın enflasyon planı
- AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber
- Dolarda gözler yarına çevrildi
- AKP'de seçim hareketliliği
- Fatma Şahin yandaşa çalıştı
- İBB'den CNN Türk'e sert tepki
- Afgan anne donarak yaşamını yitirdi
- Erzincan ve Van'da okullar tatil edildi
- İstanbul'da eczane kuyruğu