Star TV'nin iddialı dizisi için final kararı alındı
Ekranlardaki yaprak dökümü sürüyor. Son olarak bir dizinin daha fişi çekildi. Bu defa final haberi Star TV'nin yeni sezona iddialı başlayan dizisinden geldi. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizi için final kararı alındı.
Televizyon ekranlarındaki yaprak dökümü sürüyor. Bu sezon yeni başlayan diziler reyting konusunda çok parlak tablo çizemedi. Yeni diziler tek tek ekrana veda ediyor.
Geçen sezon dizi sektöründe pandemi nedeniyle dengeler değişmiş, birçok dizi final yapınca bu sezon çok sayıda yeni iş çekilmişti. Ancak seyircilerin yeni işlerin çok azıyla ilgili izleme alışkanlık edindiği gözlendi. Bu nedenle bu sezon pek çok yeni dizi final yaptı.
Yalancı, Elbet Bir Gün, Yalan ve Mumları, Ada Masalı, Baht Oyunu, Elbet Bir Gün, Dünya Hali, Benim Hayatım, Sana Söz, Misafir gibi bu sezon final kararı verilen diziler kervanına bir yenisi daha eklendi.
TV100'ün haberine göre; OJO Pictures’ın Star için çektiği Annemizi Saklarken dizisi de reyting canavarından nasibini aldı.
8. BÖLÜMDE VEDA EDECEK
Hande Doğandemir, Kutsi ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nu buluşturan dizi için final kararı alındı. Sevilen dizinin 8. bölümde ekran macerasını noktalamasına karar verildi.
Barış Yöş’ün yönettiği dizide Kutsi (Dündar), Hande Doğandemir (Handan), Yeşim Ceren Bozoğlu (Füsun), Hatice Aslan (Benan), Ece Yaşar (Derya), Erdem Kaynarca (Bora), İncinur Daşdemir (Sevil), Ezgi Gör (Selin), Ezgi Tombul (Vildan), Barış Taşkın (Hikmet), Semih Kızılkaya (Servet), Zümre Ertürk (Nisa), Merve Sevin (Burcu), Özgür D.Foster (Barış), Güngör Bayrak (Melek) kamera karşısına geçiyordu.
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