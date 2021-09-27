FOX TV'den iddialı dizi için final kararı: Ekran ömrü 5 bölüm sürdü

27 Eylül 2021 Pazartesi, 17:12

Aslıhan Güner ile Barış Kılıç'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehrin Masalı dizisi final yapıyor. Reyting kurbanı olan dizi 5. bölümde ekrana veda edecek.

25 Film’in Kefaret’in ardından FOX için çektiği yeni dizisi olan Uzak Şehrin Masalı dün Teşkilat’ın sezonu açmasıyla beraber 2 reytinge düştü.

Medyaradar'da yer alan habere göre; bunun üzerine FOX ile yapım şirketi daha fazla uzatmadan ekrana veda etme kararı aldı.

Bugün tüm menajerlere dizinin 5. bölümde ekrana veda edeceği bilgisi iletildi.

FOX’un elinde ise, şu an sette olan El Kızı ve Elbet Bir Gün dizileri bulunuyor. El Kızı’nın ilk 2 bölümü tamamlandı. Dizinin yayın gününün ise yakın zamanda açıklanması bekleniyor.



Fotoğraf: FOX