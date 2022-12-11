FOX TV'nin iddialı dizisi Darmaduman'dan 'erken final' kararı
Ekranlar resmen 'yaprak dökümüne' döndü. Son olarak FOX TV'nin büyük umutlar beslediği ve reyting rekorları kırmayı beklediği dizisi Darmaduman final kararı aldı. Karar, dizinin hayranları tarafından tepkiyle karşılandı.
ABD yapımı "Beverly Hilss 90210" dizisinden uyarlanan ve FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Darmaduman" beklentileri karşılayamadı.
İddiaya göre yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in üstlendiği "Darmaduman" dizisi erken final yapma kararı aldı.
FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk bölümü 22 Ekim'de yayınlanan Ay Yapım imzalı dizinin 9'uncu bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor.
Senaryosunu Damla Serim'in üstlendiği dizinin başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aslıhan Malbora, Aytaç Şaşmaz, Nur Fettahoğlu ve Necip Memili'nin yer alıyor.
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