TV yayın akışı 11 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2022 Pazar, 09:49
<p>Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>11 Aralık Pazar günü tv yayın akışı...</strong></p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:45  Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Tozluyaka</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Teşkilat</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00   Güzel Günler</p>

Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Aralık Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:45  Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Tozluyaka

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00   Güzel Günler

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>16:15 O KıZ</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni</p> <p>20:45 Yargı</p> <p>00:15 Camdaki Kız</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 O KıZ

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni

20:45 Yargı

00:15 Camdaki Kız

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>16:15 O KıZ</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni</p> <p>20:45 Yargı</p> <p>00:15 Camdaki Kız</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 O KıZ

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni

20:45 Yargı

00:15 Camdaki Kız

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 ATV'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>15:45 Aldatmak</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>00:20 Kuruluş Osman</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:45 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kuruluş Osman

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>10:00  Gazete Magazin</p> <p>13:15 Pişir de Görelim </p> <p>16:00 Tuzak</p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p> <p>00:15 Kadere Karşı</p> <p>03:00 Gazete Magazin</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00  Gazete Magazin

13:15 Pişir de Görelim 

16:00 Tuzak

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Kadere Karşı

03:00 Gazete Magazin

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Baba</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30  Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güzel Günler</p> <p>00:15 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Baba

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30  Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Kızılcık Şerbeti

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:15 Gecenin Ucunda</p> <p>08:30 Çöp Adam</p> <p>10:30 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler</p> <p>11:00 Tülin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Yalı Çapkını</p> <p>16:00 Çöp Adam</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:30 Çöp Adam</p> <p>01:40 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Gecenin Ucunda

08:30 Çöp Adam

10:30 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çöp Adam

01:40 Vahe ile Evdeki Mutluluk

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:10 Kalk Gidelim</p> <p>08:30 Uyanış Büyük Selçuklu</p> <p>11:45 Enine Boyuna </p> <p>14:55 Gönül Dağı</p> <p>18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Teşkilat</p> <p>00:15 Yürek Çıkmazı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Kalk Gidelim

08:30 Uyanış Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna 

14:55 Gönül Dağı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 Yürek Çıkmazı

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