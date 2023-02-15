FOX TV'nin o dizisi final yapamadı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 14:45

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 14:46

Kanalların bin bir emekle seyirciyle buluşturduğu bazı diziler, kimi zaman beklenen ilgiyi göremiyor ve kısa sürede final yapıyor. Bazıları da ekran macerasına çıkmadan önce planlanan final bölümüyle hayranlarına veda ediyor.

BİR DİZİ DAHA BEKLENENİ VEREMEDİ

Son olarak ekrana veda eden dizilere bir yenisi daha eklenmişti. Sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen fakat reytinglerde istenileni veremeyen dizide geri sayım başlamıştı.

Son veda haberi FOX TV’nin iddialı dizisinden gelmişti.

TARİH BİLE VERİLMİŞTİ

NTC Medya imzalı 'Hayatımın Şansı' final yapacaktı. Drama türündeki dizinin ekran macerasına veda edeceği tarih de belli olmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hayatımın Şansı 9. bölümde ekranda veda edecekti. O bölüm de 10 Şubat'ta yayınlanacaktı.

Söz konusu veda haberi yapım şirketinin attığı mesajla ortaya çıkmıştı. Çalışanlarına emekleri için teşekkür eden bir açıklama gönderen şirket, "Dizimiz 9. bölümde final yapıyor" denmişti.

Ancak Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından tüm yayın akışları değişti, dizilere ara verildi. Hayatımın Şansı dizisinin finali de yayınlanmadı.

HAYATIMIN ŞANSI KONUSU NE?

Yonca (Şifanur Gül), küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare’nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır.

Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.