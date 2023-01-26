FOX TV'ye tepki üstüne tepki. Apar topar yayından kaldırıldı
Son dönemde bir çok TV dizisi final yapıyor. FOX TV yine bir dizisini daha harcadı. Kanala seyircilerden tepki var
Son 3 yıldır FOX TV ekranlarında yayınlanan diziler peş peşe final yapıyor. Bu durum izleyicilerin kanala yönelik tepkilerinin yükselmesine neden oldu.
EN FAZLA 10 BÖLÜM
Sob zamanlarda yayınlanan diziler ekranda en fazla 10 bölüm kalabiliyor. Son dönemde FOX TV'de yayınlanan ''Elkızı, Mahkum, Tozlu Yaka, Bir Peri Masalı'' gibi çok sayıda dizi final yaptı. Özellikle Kanunsuz Topraklar dizisinin final yapması seyircilerde büyük yıkıma yol açmıştı. Kanaldaki final dalgasına Hülya Avşar, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün başrollerindeki ''Masumiyet'' dizisi de kurban gitmişti.
ELLERİNDEKİ TEK TUTAN DİZİ
FOX TV'nin elindeki tek tutan dizi ''Yasak Elma'' dizisi. Yasak Elma'nın da haziran ayında final yaparak ekrana veda edeceği iddia edildi.
YENİ DİZİ İÇİN FİNAL KARARI
Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Bir dizi için daha final haberi geldi. Peş peşe iddialı dizilerin ekran maceraları sona eriyor. Pazartesi günü Sipahi için alınan final kararının ardından, FOX’tan da benzer bir duyuru geldi. NTC Medya imzalı “Hayatımın Şansı” final yapıyor.
Çok etkili bir kadın dramasını konu alan dizi 9. bölümde ekranda veda edecek. Yapım şirketi çalışanlarına emekleri için teşekkür eden bir açıklama gönderdi ve “Dizimiz 9. bölümde final yapıyor” dedi.
TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ
FOX TV'de yayınlanan ''Hayatımın Şansı'' dizisine final kararı verilmesinin ardından hem kanala hem yapım şirketine seyircilerden sosyal medyada tepki yağdı.
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