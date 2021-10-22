Netflix'in en pahalı filmi 'Red Notice'ten ilk fragman geldi
Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot'un başrollerini paylaştığı Red Notice'ten ilk fragman yayınlandı. Film, 12 Kasım'da izleyiciyle buluiacak.
Başrollerini Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot'un paylaştığı ve Netflix'in şimdiye kadarki en pahalı filmi olan "Red Notice"ten fragman yayınlandı. Film, 12 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.
Yönetmen koltuğunda Rawson Marshall Thurber'ın oturduğu "Red Notice", bir FBI ajanının, kendisine tuzak kuran dünyanın en çok aranan sanat hırsızını yakalayabilmek için başka bir sanat hırsızıyla ortak çalışmak zorunda kalmasıyla gelişen olayları anlatıyor.
Rawson Marshall Thurber’ın (Central Intelligence, Skyscraper) yazıp yönettiği filmin yapımcılığını Seven Bucks Productions’dan Hiram Garcia, Dwayne Johnson ve Dany Garcia ile beraber Beau Flynn’s Flynn Picture Co. ve Thurber’s Bad Version Inc. şirketleri üstleniyor.
RED NOTICE'İN KONUSU
Dünyanın en tehlikeli suçlularının yakalanması için Interpol tarafından çıkarılan bir kırmızı bülten, FBI’ın en iyi profil uzmanı John Hartley’yi (Dwayne Johnson) harekete geçirir. Küresel boyutta bir operasyona girişen özel ajan, dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızı The Bishop’u (Gal Gadot) yakalamak için dünyanın en başarılı sanat eseri hırsızı Nolan Booth (Ryan Reynolds) ile işbirliği yapmak zorunda kaldığı büyük bir soygunun ortasına düşer.
Dünyanın dört bir yanındaki dans pistlerinden ıssız hapishanelere ve vahşi ormanlara uzanan adrenalin yüklü bir maceraya dahil olan üçlü, çok memnun olmasalar bile zaman zaman birbirlerinden destek almak zorunda kalır.
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