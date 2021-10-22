Taciz iddialarıyla gündeme gelen Erkan Özerman’dan dikkat çeken 'Uğur Dündar' açıklaması
Günlerdir Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen Erkan Özerman, konuk olduğu 2. Sayfa programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yayında sunucularla tartışan Özerman'dan 'Uğur Dündar' açıklaması geldi.
Erkan Özerman 34'üncü Best Model
erkek yarışmacılarına 'masaj yapma karşılığı ödül vadettiği' yönünde ahlaksız
teklifte bulunduğu iddialarına Tv8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa'
programında yanıt verdi.
Özerman'ın menajeri aracılığıyla
erkek yarışmacılara "Kim Erkan Özerman'a masaj yapmak ister?" mesajı
attığını, reddedenlere ise 'Sen finalde görürsün' denildiğini, yarışmada
'masaj' yaptığı için hak etmediği halde 2-3 ödül birden alanların olduğu ileri
sürüldü.
‘UĞUR DÜNDAR BENİM İLK MANKENİMDİ’
Özerman iddiaları yalanlarken ilginç açıklamalarda da bulundu.
Erkan Özerman, açıklamasında
"Ben varoşlardan çok insan aldım adam ettim. Kim biliyor musun? İlk Uğur Dündar.
Dündar benim ilk mankenimdi" dedi.
SUNUCULARLA TARTIŞTI
Hakkındaki iddialara cevap vermek
adına yayına katılan Erkan Özerman, program sunucuları Gülşen Yüksel Salt ve
Müge Dağıstanlı ile de tartışma yaşadı.
Özerman'ın konuk olduğu canlı yayına iddiaları ortaya atan Best Model adayları da görüntülü olarak bağlandı. Karşılıklı konuşmaların yaşandığı anlarda sinirlenen Özerman, "Karşıma çıkardıklarınıza bakın. Utanın biraz ya... Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Lanet olsun ya. Kör değilsiniz, sağır değilsiniz cin gibi de akıllısınız. Yarışmayı kaybedenler olay yaratıyor. Yarışmayı yapmamam için organize oldular. Ne utanmaz insanlarsınız ya" şeklinde konuştu.
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