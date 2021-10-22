Taciz iddialarıyla gündeme gelen Erkan Özerman’dan dikkat çeken 'Uğur Dündar' açıklaması

22 Ekim 2021 Cuma, 09:33

Erkan Özerman 34'üncü Best Model erkek yarışmacılarına 'masaj yapma karşılığı ödül vadettiği' yönünde ahlaksız teklifte bulunduğu iddialarına Tv8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa' programında yanıt verdi.

Özerman'ın menajeri aracılığıyla erkek yarışmacılara "Kim Erkan Özerman'a masaj yapmak ister?" mesajı attığını, reddedenlere ise 'Sen finalde görürsün' denildiğini, yarışmada 'masaj' yaptığı için hak etmediği halde 2-3 ödül birden alanların olduğu ileri sürüldü.

‘UĞUR DÜNDAR BENİM İLK MANKENİMDİ’



Özerman iddiaları yalanlarken ilginç açıklamalarda da bulundu.

Erkan Özerman, açıklamasında "Ben varoşlardan çok insan aldım adam ettim. Kim biliyor musun? İlk Uğur Dündar. Dündar benim ilk mankenimdi" dedi.

SUNUCULARLA TARTIŞTI

Hakkındaki iddialara cevap vermek adına yayına katılan Erkan Özerman, program sunucuları Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı ile de tartışma yaşadı.

Özerman'ın konuk olduğu canlı yayına iddiaları ortaya atan Best Model adayları da görüntülü olarak bağlandı. Karşılıklı konuşmaların yaşandığı anlarda sinirlenen Özerman, "Karşıma çıkardıklarınıza bakın. Utanın biraz ya... Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Lanet olsun ya. Kör değilsiniz, sağır değilsiniz cin gibi de akıllısınız. Yarışmayı kaybedenler olay yaratıyor. Yarışmayı yapmamam için organize oldular. Ne utanmaz insanlarsınız ya" şeklinde konuştu.