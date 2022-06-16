Şahsenem Bacı neden hayatını kaybetti? Yavuz Bingöl’ün annesi Senem Akkaş kimdir, kaç yaşında?

16 Haziran 2022 Perşembe, 10:54

Şahsenem Bacı olarak bilinen Senem Akkaş 1943 Kars doğumludur. Şahsenem Bacı Türkiye'nin ilk kadın ozanıdır. Küçük yaşlarda bağlama öğrenmeye yöneldi. Şiire ilkokul yıllarında başladı. Önceleri yurt sevgisi, sevda, gurbet, özlem gibi konuları işleyen Türkiye'nin ilk kadın ozanı Şahsenem Bacı daha sonra toplumsal sorunları da dile getirdi.

Küçük yaşta evlenip İzmir’e yerleşti. Öğretmen olan eşinin de siyasi mücadele içinde olması nedeni ile çoğu sürgün amacıyla tayin olunan Kars, Konya, Ankara ve İzmir'de yaşadı. İlk profesyonel müzik yaşamı 1974 yılında Konya'da oturdukları sırada düğünlere çıkmasıyla başlar. Bu süreç ezilen işçi, köylü ve fukaraların dertlerini dile getirdiği eserlerinin topluma mal olmaya başlaması ve tüm Türkiye'de tanınması ile devam eder. Liseyi dışarıdan bitirdikten sonra Açık Öğretim Fakültesine kaydoldu.

Akrabaları arasında Âşık Mustafa gibi Sarıkamış’ın birçok tanınmış aşığı bulunan Şahsenem Bacı, günümüz halk ozanlarından âşık Veysel, Aşık Mahzuni, Hüdai gibi isimlerden etkilendi.

Yaklaşık 1000 şiiri ve 150 türküsü bulunan Şahsenem Bacı, çeşitli aşık şölenlerine katıldı, 1975 yılındaki Hacı Bektaş, 1976 Antalya Aşıklar festivallerinde birincilikler kazandı.

Bugüne dek 5 adet albüm hazırlayan Şahsenem Bacı, şiirlerinin bir bölümünü Söz Nereye adlı kitapta topladı.

Senem Akkaş, Yavuz Bingöl'ün ve yazar Oğuz Bingöl'ün annesidir.

ŞAHSENEM BACI NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Senem Akkaş'ın bir süredir alzheimer tedavisi gördüğü biliniyordu. Senem Akkaş'ın tedavi gördüğü hastanede nefes darlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞAHSENEM BACI'NIN CENAZESİ

Senem Akkaş için Karacaahmet Sultan Dergâhında tören düzenlendi. Cenaze töreni öncesi Yavuz Bingöl ve kardeşi Oğuz Bingöl taziyeleri kabul etti. Törene ailesinin yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türk Halk Müziği sanatçısı Kubat, Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Oyuncu Oktay Kaynarca ve sevenleri katıldı. Akkaş, törenin ardından Balıkesir Ayvalık'ta kızı Efsun Bingöl'ün yanına defnedilmek üzere uğurlandı. Yarın ise Ayvalık Küçükköy Mezarlığı'na defnedilecek.