Fransız şarkıcı Aya Nakamura'ya yapılan ırkçı hakaretler hakkında soruşturma

Yayınlanma: 17.03.2024 - 10:50

Güncelleme: 17.03.2024 - 10:54

Mali doğumlu Fransız şarkıcı Aya Nakamura, bu yıl Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Yaz Olimpiyatları'nın açılışında şarkı söyleyebileceği yönündeki haberlerin ardından ırkçı ve ayrımcı hakaretlerle karşı karşıya kaldı.

Ülkedeki faşist siyasetçiler de Nakamura'nın Olimpiyatlar'da şarkı söyleme ihtimaline tepki gösterdi. Paris Savcılığı, 15 Mart Cuma günü, Nakamura'ya yönelik ırkçı hakaret iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Fransa merkezli Irkçılık ve Yahudi Düşmanlığına Karşı Uluslararası Lig isimli platform da söz konusu ayrımcı ve ırkçı ifadeler hakkında suç duyurusunda bulundu.

"YETERİNCE FRANSIZ DEĞİL"

The Guardian'ın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nakamura'nın Olimpiyat açılış töreninde şarkı söyleyeceğini henüz doğrulamış değil. Fakat ülkedeki faşist siyasetçiler ile televizyon yorumcuları, bu yönde haberlerin basına yansımasının ardından Nakamura'nın 'yeterince Fransız olmadığı' yönündeki yorumlar yaptı.

Bu açıklamalar üzerine konuşan Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati 'saf ırkçılık' konusunda uyarıda bulunurken, eski Fransız futbolcu Lilian Thuram da "İnsanlar Aya Nakamura'nın Fransa'yı temsil edemediğini söylediğinde bunu neye dayanarak yapıyor? Ben kriterleri biliyorum çünkü ben futbolcuyken bazıları bunun Fransız takımı olmadığını çünkü çok fazla Siyah olduğunu söylüyordu" ifadelerini kullandı.

OLİMPİYAT KOMİTESİNDEN DESTEK

Aya Danioko ismiyle doğup 1 yaşındayken Fransa'ya gelen ve kuzey Paris'te büyüyen 28 yaşındaki Nakamura, sahne adını 'Heroes' isimli televizyon dizisinden alıyor. 19 yaşında internette paylaştığı şarkılarla ünlü olan Nakamura, Fransız müzik eleştirmenlerine göre, Fransa tarihinde Edith Piaf'tan bile daha fazla uluslararası üne sahip. En bilinen şarkısı 'Djajda' sadece YouTube'da 1 milyona yakın görüntülenen Nakamura'nın Olimpiyatlarda sahneye çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmazken, Olimpiyat Organizasyon Komitesi, şarkıcıya yönelik yorumlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Aya Nakamura'ya yönelik ırkçı saldırılar karşısında çok büyük çok içindeyiz. Dünyada en çok dinlenen Fransız sanatçıya tam desteğimizi sunuyoruz."