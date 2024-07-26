Fransız şarkıcı Pascal Danel hayatını kaybetti

Klimanjaro'nun Karları şarkısıyla tanınan Fransız şarkıcı Pascal Danel, 80 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 09:35
Fransız şarkıcı Pascal Danel hayatını kaybetti
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1960'lardan bu yana müzik dünyasında aktif olan ünlü Fransız şarkıcı Pascal Danel, 80 yaşında vefat etti.

'Klimanjaro'nun Karları' şarkısıyla tanınan sanatçının aynı adla piyasaya sürülen albümü dünya çapında 25 milyondan fazla satmıştı.

Sanatçının vefatını oğlu Jean-Pierre Danel'in onayıyla menajeri duyurdu.

Pascal Danel'in mesanesindeki pıhtı nedeniyle ameliyat olduğu, aynı günün akşamında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği açıklandı.

1944 doğumlu olan Pascal Danel kariyerine şarkıcısı ve gitaristi olduğu bir rock grubuyla başlamıştı. Fransız şarkıcı ülkesinin yanı sıra tüm Avrupa'da, Brezilya, Kanada ve Japonya'da da popülerdi. Orijinal adıyla 'Neiges du Kilimandjaro' (Klimanjaro'nun Karları) şarkısıyla üne kavuştu. Şarkıyı 6 dilde kaydederek yayınladı ve dünya çapında önemli bir satış başarısı elde etti.


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