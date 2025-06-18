Friends'în yıldızı hayatını kaybetmişti... Matthew Perry'nin doktoru 40 yıla kadar hapisle yargılanacak!

Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim 2023’te Malibu’daki evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu. 54 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeninin, vücudunda yüksek miktarda bulunan anestezik madde ketaminin akut etkileri olduğu açıklanmıştı.

Perry’nin ketamini nasıl temin ettiğine dair soruşturma derinleştirilirken, olayla bağlantılı olduğu düşünülen iki doktor, kişisel asistanı ve iki kişi daha olmak üzere toplam beş kişi gözaltına alındı.

40 YILA KADAR HAPİSLE KARŞI KARŞIYA

Soruşturma kapsamında suçlanan doktorlardan biri olan Dr. Salvador Plasencia, ölümcül dozda ketamin sağlama suçlamalarını kabul etmeye hazırlanıyor. People dergisine göre, Plasencia hakkında açılan dört ayrı suç dosyası bulunuyor ve 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

SAHTE REÇETE VE ŞOK MESAJLAR

Variety’nin haberine göre Dr. Plasencia, Matthew Perry'nin ölümünden önceki haftalarda, tıbbi bir gerekçe olmaksızın ünlü oyuncuya defalarca ketamin verdiğini itiraf etti. Ayrıca ortaya çıkan belgelerde, doktorun başka bir meslektaşına attığı mesajda “Acaba bu aptal ne kadar ödeyecek... Öğrenelim.” ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.

İddialara göre Plasencia, soruşturma sırasında suçunu örtbas etmeye çalıştı ve Perry’e ketamini yasal yollarla verdiğini göstermek amacıyla sahte bir tedavi planı hazırladı.

“KETAMİN KRALİÇESİ” SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir diğer isim, “Ketamin Kraliçesi” lakaplı Jasveen Sangha, hakkında yöneltilen metamfetamin ve ketamin bulundurma ve dağıtma suçlamalarını reddetti. Sangha’nın Ağustos ayında mahkemeye çıkması bekleniyor.

Öte yandan, Perry’nin ölümünden sorumlu tutulan diğer isimler olan Erik Fleming, Kenneth Iwamasa ve Dr. Mark Chavez, ketamin temin etme suçlamalarını kabul etti.

ÜNLÜ OYUNCUNUN SON SÖZLERİ

Soruşturma sürecinde, Matthew Perry’nin son sözleri de ortaya çıktı. İddialara göre ünlü oyuncu, asistanı Kenneth Iwamasa’ya "Bana yüksek bir dozda ketamin ver" dedi. Ardından yardımcısından jakuzinin hazırlanmasını istedi. Kısa bir süre sonra Perry'nin cansız bedeni jakuzide bulundu.

Ketamin, günümüzde bazı durumlarda anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılmakla birlikte, yüksek dozlarda ciddi riskler taşıyor.