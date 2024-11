John Krasinski ve Matthew Rhys 'Silent River' dizisinde başrolde...

Yayınlanma: 27.11.2024 - 21:25

Güncelleme: 27.11.2024 - 21:25

Prime Video'dan, John Krasinski ve Matthew Rhys'in başrollerini üstlendiği gerilim drama dizisi geliyor.

Krasinski ve Rhys tarafından canlandırılan ve hayatları birbiriyle sandıklarından çok daha bağlantılı olan iki adamın merceğinden anlatılan Silent River, aralarında bir seri katilin keşfedilmesinin ardından küçük kasaba Amerika'sının çatlaklarını araştırıyor.

Krasinski bazı ek bölümlerle birlikte pilot bölümü yönetecek. Yeni dizi, yürütücü yapımcı olarak görev yapacak olan Aaron Rabin tarafından yaratıldı ve Andrew Bernstein yönetmenliğini ve yürütücü yapımcılığını üstlendi.

Krasinski son olarak Paramount için başrolünü oynadığı, yazdığı, yapımcılığını üstlendiği ve yönettiği IF filmini çekti. Daha önce de başarılı bir korku serisine yol açan Oscar adayı Sessiz Bir Yer filminin senaristliğini, yönetmenliğini ve başrolünü üstlenmişti.

Yönetmen Bernstein son olarak HBO için Welcome to Derry'nin birçok bölümünü ve Netflix için The Diplomat'ın ilk sezonunu yönetti. HBO'da ayrıca The Nevers ve Jason Bateman'ın The Outsider'ında baş yapımcı ve yönetmen olarak görev yaptı. Ayrıca, Bateman'ın başrolünü oynadığı ve yapımcılığını üstlendiği Netflix'in hit dizisi Ozark'ın başlıca yönetmenlerinden biriydi.