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Friends'in yıldızı Jennifer Aniston: 'Biraz işkoliğim, çalışmamayı öğreniyorum'

Friends'in yıldızı Jennifer Aniston: 'Biraz işkoliğim, çalışmamayı öğreniyorum'

23.06.2025 09:26:00
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Haber Merkezi
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Friends'in yıldızı Jennifer Aniston: 'Biraz işkoliğim, çalışmamayı öğreniyorum'

Yoğun iş temposundan şikâyet eden Jennifer Aniston, "Biraz işkoliğim" diyerek dinlenmeye ve kendine zaman ayırmaya çalıştığını söyledi. Ünlü oyuncu, plan yapmadığı bir günü "mükemmel" olarak tanımladı.

Friends dizisiyle dünya çapında ün kazanan Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, kariyerine ve özel yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu.

People dergisine konuşan 56 yaşındaki oyuncu, iş temposunun yoğunluğundan yakınarak, “Biraz işkoliğim, bu yüzden seyahat etmek ve çalışmamak için kendimi zorluyorum.” ifadelerini kullandı.

Hollywood’un en çok aranan isimlerinden biri olan Aniston, “Dinlenmeye çalışıyorum çünkü gerçekten birkaç yıldır çok yoğun çalışıyorum.” diyerek kendisine zaman ayırmanın önemine dikkat çekti.

Özel hayatı ve işi arasında denge kurmakta zorlandığını itiraf eden ünlü oyuncu, mükemmel bir günün tanımını ise şu sözlerle yaptı: “Programımın tamamen boş olması. Hiçbir planım olmamalı. O zaman mükemmel bir gün olurdu.”

Jennifer Aniston son olarak Apple TV+’ta yayınlanan The Morning Show dizisinde rol aldı. Başarılı yapımın dördüncü sezonuyla birlikte ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

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