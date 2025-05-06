Friends'in yıldızı Jennifer Aniston korku dolu anlar yaşadı: Kapısına çarptı, Evine girmeye çalıştı!
56 yaşındaki oyuncu Jennifer Aniston’ın Los Angeles’taki lüks evine izinsiz girmeye çalışan bir kişi güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Şüphelinin aracıyla evin girişine çarpmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Los Angeles’ın lüks Bel-Air bölgesinde yer alan Jennifer Aniston’a ait 21 milyon dolarlık malikaneye dün öğleden sonra izinsiz girmeye çalışan bir kişi, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Olay anında evde olduğu öğrenilen 56 yaşındaki ünlü oyuncunun, şüpheliyle fiziksel bir temas kurmadığı belirtildi.
KAPIYA ARAÇLA ÇARPTI
70’li yaşlarında olduğu belirtilen şüphelinin, aracını Aniston’ın evinin kapısına doğru sürdüğü ve çarparak zarar verdiği öğrenildi.
Olay üzerine harekete geçen özel güvenlik ekibi, kişiyi silah zoruyla durdurup polise haber verdi.
Los Angeles polisi, şahsın “hırsızlık şüphesi”yle gözaltına alındığını, ancak evin içine girmeyi başaramadığını açıkladı.
KAZA MI, KASTEN Mİ?
Polis yetkilileri, olayın kaza olma ihtimalini de değerlendirdiklerini ve şüphelinin geçmişini araştırdıklarını belirtti. Şahsın ciddi bir suç kaydı olmadığı, olayın Aniston’ı hedef alan bir girişim olup olmadığının ise henüz netleşmediği ifade edildi.
Öte yandan bazı kaynaklar, yaşananların tamamen tesadüf olabileceğini savunurken, Aniston’a yakın bazı isimler olayın kasıtlı olabileceği görüşünde birleşiyor.
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