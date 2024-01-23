Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:38

Güncelleme: 23.01.2024 - 10:38

Sagopa Kajmer ile sosyal medyada atışan Fuat Ergin'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Fuat Ergin kimdir, kaç yaşında? Fuat Ergin nereli, ne iş yapıyor?

FUAT ERGİN KİMDİR?

Fuat Ergin 20 Ekim 1972 yılında Almanya, Berlin'de dünyaya gelmiştir. İlkokulu Berlin'de okuyan Fuat, 1984 yılında ailesiyle birlikte Türkiye(Şile)'ye temel dönüş yaptı. Şile'de ortaokul ve lise yıllarında baba ve annesinin ardarda vefatıyla Fuat, kendine en iyi alternatif olarak Berlin'i seçti. İlk rapini 1992 yılında İngilizce olarak yazdı ve bu yıllardan itibaren Berlin'de ki hiphop partilerine çıkmaya başladı. Aynı dönem Berlin'e konser vermek için gelen hip hop'un efsanevi isimleriyle Miks News dergisi için röportajlar yaptı. 1995 yılında "Hassickdir?" adlı albümüyle profesyonel müzik kariyerine adım atan Fuat Ergin, 1999 yılında bu albümüyle müzikseverlerle buluşmuştur. Almanya'da tanınmaya başlayan sanatçı, 2001 yılında Royalbunker plak firmasının piyasaya sürdüğü "M.O.R." adlı toplama albümle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.