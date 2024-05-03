Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'da elemenin ve takım değişikliklerin ardından takımlar ilk defa kendi içlerinde yarışacak. Bu ödül oyununda kazanan tarafın kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da, Survivor Yunanistan yarışmacıları ile gerçekleşen bölümün ardından hangi takımın ödülü kazandığı merak ediliyor. Survivor'da Mavi Takım'dan Yasin'in vedasının ardından Yunus Emre Mavi Takım'a geçmişti. Geçtiğimiz hafta ise kadın yarışmacıların sayılarının eşitsiz olması nedeniyle Merve Aydın Mavi Takım'a geçmişti. Değişikliklerin ardından bugün takımlar ilk defa kendi içlerinde yarışacak. Peki, Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı?
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da iki takımın da kıyasıya rekabetinin ardından büyük ödüle kavuşan taraf belli olacak.
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