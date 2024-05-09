Yayınlanma: 09.05.2024 - 00:13

Güncelleme: 09.05.2024 - 00:13

En fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star yarışmasında bu hafta eleme adayları belirlendi. Buna göre 4 isim eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

ELEME ADAYLARI KİM?

Batuhan

Furkan

Yunus Emre

Sercan

SURVİVOR ALLSTAR'A KİM VEDA ETTİ?

Survivor Allstar'da eleme yarışması devam ediyor. Finale Yunus Emre ve Furkan kaldı. Elenen aday netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.