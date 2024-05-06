Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte ikinci aday...

Survivor All Star 2024'te heyecan devam ediyor. Survivor All Star 5 Mayıs Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte ikinci aday...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 00:32
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte ikinci aday...
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Survivor ikinci eleme adayı son dakika bu akşam belli oluyor. Bu hafta erkek elemesi olacağından Survivor 2 eleme adayı için bir erkek yarışmacı daha belirlenecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte ikinci aday...

SURVİVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyunu tamamlandı. Kazanan takım avantajı elinde bulundururken aynı zamanda ödülün de sahibi oluyor. Ödül ise kadın ve erkek için ayrı özelliklerde şampuan olurken yiyecek menüsü ise, kadınbudu köfte, spagetti, patates püresi ve katlı muhallebi oldu.

Dokunulmazlık oyununun avantajını elinde bulunduran Kırmızı takım 12-7'lik skorla galip geldi. Böylelikle haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanarak ödülün sahibi olan Kırmızı takım oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu ikinci kez kaybeden Mavi takım eleme potasında iki isim yazdılar. 4 oy Batuhan'a çıkarken 1 oy da Furkan'a geldi. Böylelikle Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Batuhan oldu.


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