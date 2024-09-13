Futbolcu Yusuf Yazıcı ile geçtiğimiz aylarda evlenen Melisa Aslı Yazıcı, hamile olduğunu duyurdu

Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:09

Güncelleme: 13.09.2024 - 10:09

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Yazıcı ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sessiz sedasız dünya evine girmişti. Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşayan çiftin sürpriz evliliği, Melisa Aslı Yazıcı’nın sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesiyle ortaya çıkmıştı. Şimdi ise çiftten bir başka güzel haber geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu.

Melisa Aslı Yazıcı, hamilelik pozlarını takipçileriyle paylaşırken, fotoğrafına “Sıcak anne uyarısı” notunu ekleyerek esprili bir mesaj verdi. Yazıcı’nın bu duyurusu hayranları ve takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Çiftin bebek bekledikleri haberi, sosyal medyada hızla yayıldı ve tebrik mesajları yağmaya başladı. Melisa Aslı Yazıcı'nın neşeli ve huzurlu hali dikkat çekerken, bebeğiyle ilgili daha fazla ayrıntı vermekten kaçındığı görüldü.