Galatasaray'a küfrettirdiği sözlenmişti: Derya Uluğ iddiaları yalanladı
Derya Uluğ'un, Şinanay şarkısını seslendirirken Fenerbahçeli taraftarlara Galatasaray için küfrettirdiği iddiaları hızla yayılmıştı. Ancak şarkıcı, bu iddiaları yalanladı.
Derya Uluğ'un son konserinde Şinanay şarkısını söylediği esnada Fenerbahçeli taraftara Galatasaray için küfrettirdiği konuşulunca cevap gecikmedi.
Sosyal medya insanı yanıltmaya, insan da gördüğüne inanmaya çok müsaittir…Gördüğünüz bir video üzerinden, birini haksızca, hiç tasvip etmediği bir şeyi yapmış gibi göstermenin kime ne zaman ne faydası olmuştur ki..? Fikri, tarafı, düşüncesi ne olursa olsun insanlara saygı duyan,… pic.twitter.com/2pTgoP96Qx— Derya ULUĞ (@deryaulugg) February 25, 2024
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