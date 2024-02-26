Galatasaray'a küfrettirdiği sözlenmişti: Derya Uluğ iddiaları yalanladı

Derya Uluğ'un son konserinde Şinanay şarkısını söylediği esnada Fenerbahçeli taraftara Galatasaray için küfrettirdiği konuşulunca cevap gecikmedi.

Sosyal medya insanı yanıltmaya, insan da gördüğüne inanmaya çok müsaittir…Gördüğünüz bir video üzerinden, birini haksızca, hiç tasvip etmediği bir şeyi yapmış gibi göstermenin kime ne zaman ne faydası olmuştur ki..? Fikri, tarafı, düşüncesi ne olursa olsun insanlara saygı duyan,… pic.twitter.com/2pTgoP96Qx