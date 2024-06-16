37 kiloya düşünce tahliye edilmişti: Nihal Candan'ın 'partisinde' dikkat çeken not!
Cezaevinde dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklu bulunan Nihal Candan, sağlık durumu kötüleşince serbest bırakılmıştı.
37 kiloya düşmesi ve anoreksiya teşhisi konması üzerine doktor raporuyla tahliye edilen Candan, serbest kaldıktan sonra doğum gününü kutladı.
Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan ile birlikte cezaevinde bulunurken, sağlığının ciddi şekilde bozulması nedeniyle serbest bırakılmıştı.
Anoreksiya nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Candan, tahliye edildikten sonra Instagram hesabından doğum günü kutlamasına dair paylaşımlar yaptı.
Pastasının üzerine "Merhaba dünyam, ben geri döndüm" yazdıran Candan, sosyal medya hesabında bu özel anları "Suçlu değil" notuyla paylaştı.
Candan'ın bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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