37 kiloya düşünce tahliye edilmişti: Nihal Candan'ın 'partisinde' dikkat çeken not!

Cezaevinde dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklu bulunan Nihal Candan, sağlık durumu kötüleşince serbest bırakılmıştı.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2024 Pazar, 18:40
37 kiloya düşünce tahliye edilmişti: Nihal Candan'ın 'partisinde' dikkat çeken not!

37 kiloya düşmesi ve anoreksiya teşhisi konması üzerine doktor raporuyla tahliye edilen Candan, serbest kaldıktan sonra doğum gününü kutladı.

37 kiloya düşünce tahliye edilmişti: Nihal Candan'ın 'partisinde' dikkat çeken not!

Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan ile birlikte cezaevinde bulunurken, sağlığının ciddi şekilde bozulması nedeniyle serbest bırakılmıştı.

37 kiloya düşünce tahliye edilmişti: Nihal Candan'ın 'partisinde' dikkat çeken not!

Anoreksiya nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Candan, tahliye edildikten sonra Instagram hesabından doğum günü kutlamasına dair paylaşımlar yaptı. 

37 kiloya düşünce tahliye edilmişti: Nihal Candan'ın 'partisinde' dikkat çeken not!

Pastasının üzerine "Merhaba dünyam, ben geri döndüm" yazdıran Candan, sosyal medya hesabında bu özel anları "Suçlu değil" notuyla paylaştı.

37 kiloya düşünce tahliye edilmişti: Nihal Candan'ın 'partisinde' dikkat çeken not!

Candan'ın bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Nihal Candan Bahar Candan kardeşi

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