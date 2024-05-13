Nihal Candan'dan şaşırtan açıklama: Cezaevinde 7 vakit namaz kılıyordum

Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanan Nihal-Bahar Candan kardeşlerden Nihal, cezaevinde anoreksiya (yiyememe) hastalığına yakalanınca 37 kiloya düşmüş ve sağlık nedeniyle tahliye edilmişti. Nihal konuk olduğu bir programda cezaevi günlerini anlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 14:50
Nihal Candan'dan şaşırtan açıklama: Cezaevinde 7 vakit namaz kılıyordum
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Bir dönem sosyal medyanın en ünlü isimlerinden olan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, ucuza otomobil satma bahanesiyle onlarca kişiyi 'sazan sarmalı'na düşüren bir çeteye üye olmakla suçlanıyor. İki kardeş, 16 Kasım 2023'te tutuklandı. Cezaevinde bir çeşit yeme bozukluğu olan anoreksiya hastalığına yakalanan ve hastaneye sevk edilen Nihal Candan için savcılık, tahliye kararı aldı. 

Aile evine dönen Nihal Candan önceki gün 'Bir Bak Burası Çok Önemli' adlı YouTube programına konuk oldu. Cezaevindeyken 7 vakit namaz kılmaya başladığını söyleyen Candan, şu ifadeleri kullandı:

"Betonlar arasında bildiğimiz tüm meditasyon uygulamalarını yaptık Bahar'la. Günlük tuttuk. Sabah namazını zaten ben kaçırmazdım. Sabah namazı benim için çok değerli. Çünkü bir hadis var, 'Namaz uykudan hayırlıdır' diye. O benim en sevdiğim hadis."
Sadece 7 vakit kılmıyordum, cezaevinde çıkardım. Teheccüd ile nafile namazlarıyla. 7 vakit kılıyordum cezaevinde. Biraz daha tasavvuf, Mevlana bilinci aşılamaya çalıştım kız kardeşime, onu öyle uyuttum."


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