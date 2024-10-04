4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü: Özgürlükleri elinden alınan hayvanlar!

Her yıl 4 Ekim'de kutlanan Dünya Hayvanları Koruma Günü, hayvanların yaşam haklarını savunmak ve onların maruz kaldığı zulme dikkat çekmek için önemli bir fırsat sunuyor. Özgürlüklerinden mahrum bırakılan hayvanlar, doğal yaşam alanlarından koparılarak sirklerden laboratuvarlara kadar birçok yerde insan eziyetine maruz kalıyor. Hayvanların haklarına saygı göstererek, onların özgür ve güvenli bir dünyada yaşama hakkını korumak hepimizin sorumluluğu!