Açık artırmada rekor kıran sembolleşmiş film objeleri

Açık artırmada rekor kıran sembolleşmiş film objeleri

Bu objeler, yalnızca birer aksesuar değil; aynı zamanda sinema tarihinin parlayan yıldızları. Her biri, kendi döneminin izlerini taşıyor ve koleksiyonerlerin hayallerini süslüyor. Sinema tutkusu olanların bu dünyaya duyduğu bağlılık, açık artırmalardaki milyon dolarlık fiyatlarla kendini gösteriyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2024 Perşembe, 09:54
Açık artırmada rekor kıran sembolleşmiş film objeleri

Film dünyası, sadece hikayeleriyle değil, o hikayelere hayat veren ikonik objeleriyle de unutulmazdır. Bazı film aksesuarları, sinema tarihinin bir parçası haline gelir ve hayranları tarafından büyük bir tutkuyla sahiplenilir. İşte açık artırmalarda astronomik rakamlara alıcı bulan ve adeta birer sanat eseri gibi görülen sembolleşmiş film objeleri...

Açık artırmada rekor kıran sembolleşmiş film objeleri

1. Darth Vader'ın Miğferi - Star Wars

Sinema tarihinin en ünlü kötü karakterlerinden Darth Vader’ın miğferi, 2019’da bir açık artırmada tam 900 bin dolara satıldı. Bu miğfer, hem Star Wars hayranları hem de koleksiyonerler için paha biçilemez bir eser.

Açık artırmada rekor kıran sembolleşmiş film objeleri

2. Marilyn Monroe'nun Beyaz Elbisesi - Seven Year Itch

Marilyn Monroe’nun ünlü beyaz elbisesi, sinema tarihindeki en ikonik görünümlerden biri. 2011 yılında bir açık artırmada 4.6 milyon dolara satılan elbise, sinema dünyasının cazibesini yansıtıyor.

Açık artırmada rekor kıran sembolleşmiş film objeleri

3. Harry Potter'ın Sihirli Asası

Harry Potter serisinin büyü dünyasına giriş anahtarı olan asa, açık artırmada 300 bin doları aşan bir fiyata alıcı buldu. Koleksiyonerler için bu asa, büyünün gerçek hayattaki temsili gibi.

Açık artırmada rekor kıran sembolleşmiş film objeleri

4. Dorothy’nin Kırmızı Ayakkabıları - Oz Büyücüsü

Judy Garland’ın “Oz Büyücüsü” filminde giydiği kırmızı ayakkabılar, sinema tarihinde efsaneleşti. 2012 yılında bir açık artırmada 2 milyon dolara satılarak sinema tarihine geçen bir rekor kırdı.

Açık artırmada rekor kıran sembolleşmiş film objeleri

5. James Bond'un Aston Martin DB5'i - Goldfinger

1964 yapımı “Goldfinger” filminde kullanılan Aston Martin DB5, dünyanın en pahalı film objelerinden biri. 2019 yılında yapılan bir açık artırmada tam 6.4 milyon dolara alıcı buldu.

Açık artırmada rekor kıran sembolleşmiş film objeleri

6. Indiana Jones’un Şapkası

Harrison Ford’un canlandırdığı Indiana Jones’un efsanevi şapkası, macera filmlerinin vazgeçilmezi. Bu ikonik şapka, açık artırmada 300 bin dolara satıldı.

filmler

En Çok Okunan Haberler