Açık artırmada rekor kıran sembolleşmiş film objeleri

Film dünyası, sadece hikayeleriyle değil, o hikayelere hayat veren ikonik objeleriyle de unutulmazdır. Bazı film aksesuarları, sinema tarihinin bir parçası haline gelir ve hayranları tarafından büyük bir tutkuyla sahiplenilir. İşte açık artırmalarda astronomik rakamlara alıcı bulan ve adeta birer sanat eseri gibi görülen sembolleşmiş film objeleri...