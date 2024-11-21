Açık artırmada rekor kıran sembolleşmiş film objeleri
Bu objeler, yalnızca birer aksesuar değil; aynı zamanda sinema tarihinin parlayan yıldızları. Her biri, kendi döneminin izlerini taşıyor ve koleksiyonerlerin hayallerini süslüyor. Sinema tutkusu olanların bu dünyaya duyduğu bağlılık, açık artırmalardaki milyon dolarlık fiyatlarla kendini gösteriyor.
Film dünyası, sadece hikayeleriyle değil, o hikayelere hayat veren ikonik objeleriyle de unutulmazdır. Bazı film aksesuarları, sinema tarihinin bir parçası haline gelir ve hayranları tarafından büyük bir tutkuyla sahiplenilir. İşte açık artırmalarda astronomik rakamlara alıcı bulan ve adeta birer sanat eseri gibi görülen sembolleşmiş film objeleri...
1. Darth Vader'ın Miğferi - Star Wars
Sinema tarihinin en ünlü kötü karakterlerinden Darth Vader’ın miğferi, 2019’da bir açık artırmada tam 900 bin dolara satıldı. Bu miğfer, hem Star Wars hayranları hem de koleksiyonerler için paha biçilemez bir eser.
2. Marilyn Monroe'nun Beyaz Elbisesi - Seven Year Itch
Marilyn Monroe’nun ünlü beyaz elbisesi, sinema tarihindeki en ikonik görünümlerden biri. 2011 yılında bir açık artırmada 4.6 milyon dolara satılan elbise, sinema dünyasının cazibesini yansıtıyor.
3. Harry Potter'ın Sihirli Asası
Harry Potter serisinin büyü dünyasına giriş anahtarı olan asa, açık artırmada 300 bin doları aşan bir fiyata alıcı buldu. Koleksiyonerler için bu asa, büyünün gerçek hayattaki temsili gibi.
4. Dorothy’nin Kırmızı Ayakkabıları - Oz Büyücüsü
Judy Garland’ın “Oz Büyücüsü” filminde giydiği kırmızı ayakkabılar, sinema tarihinde efsaneleşti. 2012 yılında bir açık artırmada 2 milyon dolara satılarak sinema tarihine geçen bir rekor kırdı.
5. James Bond'un Aston Martin DB5'i - Goldfinger
1964 yapımı “Goldfinger” filminde kullanılan Aston Martin DB5, dünyanın en pahalı film objelerinden biri. 2019 yılında yapılan bir açık artırmada tam 6.4 milyon dolara alıcı buldu.
6. Indiana Jones’un Şapkası
Harrison Ford’un canlandırdığı Indiana Jones’un efsanevi şapkası, macera filmlerinin vazgeçilmezi. Bu ikonik şapka, açık artırmada 300 bin dolara satıldı.
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