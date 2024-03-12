Evdeki malzemelerle 30 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Sütlü Patates Çorbası tarifi...
Patates, mutfaklarımızın vazgeçilmez malzemelerinden biridir. Hem lezzetli olması hem de çeşitli yemeklerde kullanılabilmesiyle herkesin favorisidir. Patatesin bu çok yönlü kullanımı, özellikle çorba tariflerinde de kendini gösterir. Pratik, ekonomik ve doyurucu olan bu enfes Sütlü Patates Çorbası tarifi, farklı çorba tarifi arayışında olanları çok mutlu edecek.
Sütlü Patates Çorbası, hafif ve lezzetli bir seçenek olarak sofraların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Misafirleriniz ve aileniz için muhteşem bir seçenek olan bu çorba tarifi, kıvamı, dokusu ve lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakacak. Peki 30 dakikada hazırlayabileceğiniz bu lezzet nasıl yapılır? İşte, favorilerinizden biri olmaya aday bu enfes Sütlü Patates Çorbası tarifi...
SÜTLÜ PATATES ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
2 adet orta boy patates
1 adet orta boy soğan
1 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı süt
5 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet defne yaprağı
Üzeri için:
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı pul biber
SÜTLÜ PATATES ÇORBASI YAPILIŞI
Geniş bir tencerede zeytinyağı, bir yemek kaşığı tereyağı ile birlikte iri doğranmış soğanları, sarımsağı, defne yaprağı ve tuzu soğanlar yumuşayana kadar soteleyin.
Soğanlar yumuşayınca soyup küp doğradığınız patatesleri ekleyin ve 1-2 dakika birlikte pişirdikten sonra üstlerine sıcak suyu ekleyip patatesler yumuşayana kadar pişirin.
Patatesler yumuşayınca tencereden defne yaprağını çıkarıp çorbayı blenderdan geçirin.
Çorba pürüzsüz bir hal alınca sütü de ekleyip kısık ateşte bir taşım kaynatın.
Pişen çorbanın üzeri için ufak bir tavada zeytinyağını ısıtın içine bir tutam kuru nane ve pul biber ekleyip sıcak çorbanın üzerine döküp karıştırın.
Çorbayı sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!
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