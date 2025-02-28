Akılalmaz iddia: Kourtney Kardashian'ın 15 yaşındaki oğlu baba mı oldu?

Paylaşılan ekran görüntülerine göre, Mason Disick'in "Piper" adında bir kızı olduğu iddia ediliyor.

Sosyal medya hesabında yapılan bir soru-cevap etkinliğinde kendisine bir çocuğu olup olmadığı sorulan Mason'ın "Evet, oldu" yanıtını verdiği ileri sürüldü.

Hatta, Mason'ın kızının fotoğrafını da paylaştığı öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.