Akılalmaz iddia: Kourtney Kardashian'ın 15 yaşındaki oğlu baba mı oldu?
Kardashian ailesinden Kourtney Kardashian ile Scott Disick'in oğlu Mason Disick hakkında ortaya atılan iddialar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Söylentilere göre, 15 yaşındaki Mason Disick, eski sınıf arkadaşından bir çocuğu olduğunu açıkladı. Mason'a ait olduğu öne sürülen bir Instagram hesabından yapılan paylaşımlar, söz konusu iddiaların yayılmasına neden oldu.
Paylaşılan ekran görüntülerine göre, Mason Disick'in "Piper" adında bir kızı olduğu iddia ediliyor.
Sosyal medya hesabında yapılan bir soru-cevap etkinliğinde kendisine bir çocuğu olup olmadığı sorulan Mason'ın "Evet, oldu" yanıtını verdiği ileri sürüldü.
Hatta, Mason'ın kızının fotoğrafını da paylaştığı öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.
Ancak, Mason Disick'in daha önce sosyal medyada tartışmalara neden olan paylaşımlar yapmış olması, hesabın gerçekliği konusunda soru işaretlerine yol açtı. Kardashian ailesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Mason Disick, Kourtney Kardashian ve eski sevgilisi Scott Disick'in en büyük çocuğu olup, Penelope ve Reign adında iki kardeşi daha bulunuyor.
Kourtney Kardashian ve Scott Disick, yaklaşık 10 yıl süren ilişkilerini 2015 yılında sonlandırdı. Kardashian, Blink-182 davulcusu Travis Barker ile 2022'de evlenerek, 2023'te ilk çocukları Rocky Barker'ı kucağına aldı.
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