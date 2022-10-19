Alman simidi (Brezel) nedir? Alman simidi nasıl yapılır?

Alman simidi olarak bilinen brezel ya da pretzel sadece Almanya'da değil pek çok Avrupa ülkesinde sevilerek tüketiliyor. Alman simidi 12. yüzyıldan beri güney Alman bölgelerindeki fırıncıların amblemidir. Alman simidinin birçok çeşidi vardır. Peynir, şeker, çikolata gibi malzemeler kullanılarak yapılabilir. Alman simidiyumuşak bir ekmek kıvamında hazırlanabildiği gibi daha sert olarak kraker sertliliğinde de yapılabilir.