Alman simidi (Brezel) nedir? Alman simidi nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2022 Çarşamba, 18:06
<p><strong>Alman simidi</strong> olarak bilinen brezel ya da pretzel sadece Almanya'da değil pek çok Avrupa ülkesinde sevilerek tüketiliyor. Alman simidi 12. yüzyıldan beri güney Alman bölgelerindeki fırıncıların amblemidir.  Alman simidinin birçok çeşidi vardır. Peynir, şeker, çikolata gibi malzemeler kullanılarak yapılabilir. Alman simidiyumuşak bir ekmek kıvamında hazırlanabildiği gibi daha sert olarak kraker sertliliğinde de yapılabilir.</p>

Alman simidi olarak bilinen brezel ya da pretzel sadece Almanya'da değil pek çok Avrupa ülkesinde sevilerek tüketiliyor. Alman simidi 12. yüzyıldan beri güney Alman bölgelerindeki fırıncıların amblemidir.  Alman simidinin birçok çeşidi vardır. Peynir, şeker, çikolata gibi malzemeler kullanılarak yapılabilir. Alman simidiyumuşak bir ekmek kıvamında hazırlanabildiği gibi daha sert olarak kraker sertliliğinde de yapılabilir.

<h3>Alman simidi malzemeleri</h3> <p>2 yemek kaşığı instant maya</p> <p>2 su bardağı un</p> <p>1 yemek kaşığı şeker</p> <p>2 çay kaşığı tuz</p> <p>1 yemek kaşığı yağ</p> <p>1 paket karbonat</p> <p>6 su bardağı su</p>

Alman simidi malzemeleri

2 yemek kaşığı instant maya

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı şeker

2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı yağ

1 paket karbonat

6 su bardağı su

<h3>Alman simidi  nasıl yaplır?</h3> <p>Un, şeker, tuz maya ve yağı karıştırın</p> <p>Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun </p> <p>Hamurun üsütnü örtün ve 45 dakika mayalanmaya bırakın</p> <p>Hamuru kısaca tekrar yoğurun</p> <p>Hamuru eşit parçalara bölün</p> <p>Hamura şekil verin</p> <p>Büyük bir tencereye su koyun içine karbonatı ekleyin</p> <p>Kaynayan suya hamurları ekleyin</p> <p>Suda 20 saniye tuttuğunuz hamurları çıkarıp fırın tepsisine dizin</p> <p>Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.</p> <p>Afiyet Olsun!</p>

Alman simidi  nasıl yaplır?

Un, şeker, tuz maya ve yağı karıştırın

Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun 

Hamurun üsütnü örtün ve 45 dakika mayalanmaya bırakın

Hamuru kısaca tekrar yoğurun

Hamuru eşit parçalara bölün

Hamura şekil verin

Büyük bir tencereye su koyun içine karbonatı ekleyin

Kaynayan suya hamurları ekleyin

Suda 20 saniye tuttuğunuz hamurları çıkarıp fırın tepsisine dizin

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.

Afiyet Olsun!

<h3>Alman simidi nerede satılır?</h3> <p>Alman simidi Türkiye İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi şehirlerde bulunan bazı fırınlarda satılıyor.</p>

Alman simidi nerede satılır?

Alman simidi Türkiye İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi şehirlerde bulunan bazı fırınlarda satılıyor.

Brezel pretzel Alman simidi

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