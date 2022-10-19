Alman simidi (Brezel) nedir? Alman simidi nasıl yapılır?
Alman simidi olarak bilinen brezel ya da pretzel sadece Almanya'da değil pek çok Avrupa ülkesinde sevilerek tüketiliyor. Alman simidi 12. yüzyıldan beri güney Alman bölgelerindeki fırıncıların amblemidir. Alman simidinin birçok çeşidi vardır. Peynir, şeker, çikolata gibi malzemeler kullanılarak yapılabilir. Alman simidiyumuşak bir ekmek kıvamında hazırlanabildiği gibi daha sert olarak kraker sertliliğinde de yapılabilir.
Alman simidi malzemeleri
2 yemek kaşığı instant maya
2 su bardağı un
1 yemek kaşığı şeker
2 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı yağ
1 paket karbonat
6 su bardağı su
Alman simidi nasıl yaplır?
Un, şeker, tuz maya ve yağı karıştırın
Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun
Hamurun üsütnü örtün ve 45 dakika mayalanmaya bırakın
Hamuru kısaca tekrar yoğurun
Hamuru eşit parçalara bölün
Hamura şekil verin
Büyük bir tencereye su koyun içine karbonatı ekleyin
Kaynayan suya hamurları ekleyin
Suda 20 saniye tuttuğunuz hamurları çıkarıp fırın tepsisine dizin
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.
Afiyet Olsun!
Alman simidi nerede satılır?
Alman simidi Türkiye İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi şehirlerde bulunan bazı fırınlarda satılıyor.
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