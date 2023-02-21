Deprem üstüne deprem! Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi
Hatay'da dün akşam saatlerinde gerçekleşen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında kentin bir çok bölgesinde yıkım meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, dün akşam 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde ve yaklaşık 3 dakika sonra ise Hatay’ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta iki büyük depremin ardından, dün akşam 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Ardınan yaklaşık 3 dakika sonra ise Hatay’ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Çadırda kalan yurttaşlar, sarsıntıyla birlikte çadırlardan dışarıya çıkarken, bazı yurttaşlar hasarlı binalardan eşyalarını alırken depreme yakalandı.
Deprem sonucu kentteki bazı hasarlı binalar yıkıldı.
Depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır 294 kişi yaralandı.
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