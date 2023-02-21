Deprem üstüne deprem! Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi

Hatay'da dün akşam saatlerinde gerçekleşen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında kentin bir çok bölgesinde yıkım meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, dün akşam 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde ve yaklaşık 3 dakika sonra ise Hatay’ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.