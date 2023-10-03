Araştırma: Bu şarkıyı dinlemek kaygıları azaltıyor

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2023 Salı, 18:52
<p>Müzik dinlemek pek çok insan için <strong>rahatlatıcı</strong> ve<strong> stresten uzaklaştırıcı</strong> bir etkiye sahiptir. </p> <p>Peki, dinleyeceğiniz bir şarkının, kaygılarınızı anlık olarak yüzde 65 oranında azalttığını ve <strong>"ameliyat öncesi gerginlikleri sakinleştirme konusunda ilaçlara rakip olduğunu"</strong> biliyor muydunuz?</p>

Müzik dinlemek pek çok insan için rahatlatıcı ve stresten uzaklaştırıcı bir etkiye sahiptir. 

Peki, dinleyeceğiniz bir şarkının, kaygılarınızı anlık olarak yüzde 65 oranında azalttığını ve "ameliyat öncesi gerginlikleri sakinleştirme konusunda ilaçlara rakip olduğunu" biliyor muydunuz?

<p><strong>Pensilvanya Üniversitesi</strong>'nden bir ekip, <strong>Bölgesel Anestezi ve Ağrı Tıbbı</strong> (Regional Anesthesia and Pain Medicine) dergisinde yer alan çalışmalarında, insan bilincinde stresin en yoğun olduğu anlardan biri olan, <strong>"ameliyat öncesi kaygı dindirme"</strong> konusunu ele aldı.</p>

Pensilvanya Üniversitesi'nden bir ekip, Bölgesel Anestezi ve Ağrı Tıbbı (Regional Anesthesia and Pain Medicine) dergisinde yer alan çalışmalarında, insan bilincinde stresin en yoğun olduğu anlardan biri olan, "ameliyat öncesi kaygı dindirme" konusunu ele aldı.

Player Alanı
<p>Çalışma için <strong>157 yetişkin iki gruba ayrıldı.</strong></p> <p>- İlk gruba bölgesel anestezi uygulanmak üzere, <strong>1-2 mg midazolam (anestezi ilacı)</strong> enjekte edildi. </p> <p>- İkinci gruba ise hiçbir ilaç enjekte edilmeden, gürültü önleyici kulaklıklarla <strong>Marconi Union</strong>'ın <strong>"Weightless"</strong> şarkısı dinletildi. </p>

Çalışma için 157 yetişkin iki gruba ayrıldı.

- İlk gruba bölgesel anestezi uygulanmak üzere, 1-2 mg midazolam (anestezi ilacı) enjekte edildi. 

- İkinci gruba ise hiçbir ilaç enjekte edilmeden, gürültü önleyici kulaklıklarla Marconi Union'ın "Weightless" şarkısı dinletildi. 

<p>Araştırma sonrası kaygı düzeyleri puanlandı ve sonuç olarak, <strong><em>"Hiç ilaç enjekte edilmeyen ve yalnızca müzik dinletilen hastaların kaygı oranlarının, ilaç enjekte edilenlerle benzer düzeyde olduğu"</em> </strong>görüldü. </p>

Araştırma sonrası kaygı düzeyleri puanlandı ve sonuç olarak, "Hiç ilaç enjekte edilmeyen ve yalnızca müzik dinletilen hastaların kaygı oranlarının, ilaç enjekte edilenlerle benzer düzeyde olduğu" görüldü. 

<p>İngiltere merkezli bir araştırma şirketi olan <strong>Mindlab</strong> da daha önce aynı araştırmayı yapmış ve <strong>"Weightless"</strong> şarkısının <strong>kaygıyı yüzde 65 oranında azalttığını</strong> tespit etmişti.</p>

İngiltere merkezli bir araştırma şirketi olan Mindlab da daha önce aynı araştırmayı yapmış ve "Weightless" şarkısının kaygıyı yüzde 65 oranında azalttığını tespit etmişti.

<p>Peki, müzik terapisi ilaçların yerini alabilir mi?</p> <p>Araştırma kapsamında; <strong>müziğin, sinirleri sakinleştirme ve kaygıyı azaltma konusunda anestezi için kullanılan uyuşturucu ilaçlarla aynı derece etkili olduğu</strong> sonucuna varıldı.</p>

Peki, müzik terapisi ilaçların yerini alabilir mi?

Araştırma kapsamında; müziğin, sinirleri sakinleştirme ve kaygıyı azaltma konusunda anestezi için kullanılan uyuşturucu ilaçlarla aynı derece etkili olduğu sonucuna varıldı.

<p>Hakemli bilimsel dergide yer alan makalede,<strong><em> ''Bölgesel anestezi öncesinde uyuşturucu ilaç uygulamasına alternatif olarak müzik tıbbı kullanılabilir"</em> </strong>ifadelerine yer verildi. </p>

Hakemli bilimsel dergide yer alan makalede, ''Bölgesel anestezi öncesinde uyuşturucu ilaç uygulamasına alternatif olarak müzik tıbbı kullanılabilir" ifadelerine yer verildi. 

<p>YouTube'ta <strong>101 Milyon</strong> görüntülenmeye sahip olan şarkı, uzman ses terapistleri tarafından Birleşik Krallık'ta piyano, gitar, melodi ve ilahi ezgiler kullanılarak oluşturuldu.</p>

YouTube'ta 101 Milyon görüntülenmeye sahip olan şarkı, uzman ses terapistleri tarafından Birleşik Krallık'ta piyano, gitar, melodi ve ilahi ezgiler kullanılarak oluşturuldu.

<p>İngiliz Ses Terapisi Akademisi'nin kurucusu <strong>Lyz Cooper</strong> şarkının oluşturulma aşamasına ilişkin olarak şunları söyledi: </p> <p><em>"Şarkının oluşturulması sırasında, sakinleştirici bir etkiye sahip olduğu bilinen birçok müzik ilkesinden yararlanıldı ve bu unsurlar da <strong>Marconi Union yöntemiyle</strong> birleştirdi..."</em></p>

İngiliz Ses Terapisi Akademisi'nin kurucusu Lyz Cooper şarkının oluşturulma aşamasına ilişkin olarak şunları söyledi: 

"Şarkının oluşturulması sırasında, sakinleştirici bir etkiye sahip olduğu bilinen birçok müzik ilkesinden yararlanıldı ve bu unsurlar da Marconi Union yöntemiyle birleştirdi..."

<p><strong>NOT:</strong> Uzmanlar, araba kullanırken bu şarkıyı <strong>DİNLEMEMENİZİ</strong> tavsiye ediyor!</p>

NOT: Uzmanlar, araba kullanırken bu şarkıyı DİNLEMEMENİZİ tavsiye ediyor!

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