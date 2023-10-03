Araştırma: Bu şarkıyı dinlemek kaygıları azaltıyor

Müzik dinlemek pek çok insan için rahatlatıcı ve stresten uzaklaştırıcı bir etkiye sahiptir.

Peki, dinleyeceğiniz bir şarkının, kaygılarınızı anlık olarak yüzde 65 oranında azalttığını ve "ameliyat öncesi gerginlikleri sakinleştirme konusunda ilaçlara rakip olduğunu" biliyor muydunuz?