Armutoluğu Yaylası beyaz örtüyle kaplandı

AA
22 Aralık 2022 Perşembe, 15:54
<p><strong>Adana'</strong>nın Pozantı ilçesindeki Armutoluğu Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.</p>

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Armutoluğu Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.

<p>Doğal güzellikleri, kamp alanları ve yürüyüş yollarıyla öne çıkan yaylada kar etkisini sürdürdü.</p>

Doğal güzellikleri, kamp alanları ve yürüyüş yollarıyla öne çıkan yaylada kar etkisini sürdürdü.

<p>Yağışla, çoğunluğunu çam, sedir ve katran ağaçlarının oluşturduğu bitki örtüsü, beyaz örtüyle kaplandı.</p>

Yağışla, çoğunluğunu çam, sedir ve katran ağaçlarının oluşturduğu bitki örtüsü, beyaz örtüyle kaplandı.

<p>Yayladaki kış güzellikleri dronla görüntülendi.</p>

Yayladaki kış güzellikleri dronla görüntülendi.

<h3>Armutoğlu Yaylası'na nasıl gidilir?</h3> <p>Pozantı-Ankara yol ayrımından doğuya doğru dönülerek 13 kilometrelik çam ve köknar ormanları içinden geçilerek ulaşılır. </p>

Armutoğlu Yaylası'na nasıl gidilir?

Pozantı-Ankara yol ayrımından doğuya doğru dönülerek 13 kilometrelik çam ve köknar ormanları içinden geçilerek ulaşılır. 

Armutoluğu Adana Yayla

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