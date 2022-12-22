Armutoluğu Yaylası beyaz örtüyle kaplandı
Adana'nın Pozantı ilçesindeki Armutoluğu Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.
Doğal güzellikleri, kamp alanları ve yürüyüş yollarıyla öne çıkan yaylada kar etkisini sürdürdü.
Yağışla, çoğunluğunu çam, sedir ve katran ağaçlarının oluşturduğu bitki örtüsü, beyaz örtüyle kaplandı.
Yayladaki kış güzellikleri dronla görüntülendi.
Armutoğlu Yaylası'na nasıl gidilir?
Pozantı-Ankara yol ayrımından doğuya doğru dönülerek 13 kilometrelik çam ve köknar ormanları içinden geçilerek ulaşılır.
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