Uzungöl'de nefes kesen kar manzaraları

20 Aralık 2022 Salı, 14:08

Trabzon'un Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Uzungöl, kendisini besleyen dere ve çevresiyle güzel görüntüler oluştu.

Otantik mimarisi, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, göl çevresinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Turizm merkezi, karın ve doğanın keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçilerinin de ilgi odağı oldu.