Forbes açıkladı: İşte dünyadaki en zengin 10 Türk
Forbes 'En zengin 100 Türk' listesini açıkladı. Zirveye 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yerleşti. İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi...
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, bu yılın en zengin 100 Türk’ünü açıkladı. Listeye göre Koç Holding'in sahibi Mustafa Rahmi Koç, 2.8 milyar dolarlık servetiyle listenin 5'nci sırasında. Zirveye ise 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yerleşti.
Forbes’e göre en zengin 10 Türk şöyle sıralandı:
1. Murat Ülker (5.2 milyar dolar)
2. Semahat Sevim Arsel (3.2 milyar dolar)
3. İpek Kıraç (3.1 milyar dolar)
4. İbrahim Erdemoğlu (3 milyar dolar)
5. Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)
6. Ali Erdemoğlu (2.6 milyar dolar)
7. Ferit Faik Şahenk (2.4 milyar dolar)
8. Erman Ilıcak (2.4 milyar dolar)
9. Filiz Şahenk (2.2 milyar dolar)
10. Nihat Özdemir (2.2 milyar dolar)
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