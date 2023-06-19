Aynı formülle tam 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı!
Bilim, üzerimize yıldırım düşme ihtimalinin piyangoyu kazanma ihtimalden dört kat fazla olduğunu söylüyor.
Yaşamında tam 14 kez büyük ikramiyeyi kazanan Rumen asıllı Avustralyalı ekonomist Stefan Mandel ise "birleşimsel yoğunlaştırma" adını verdiği bir formül ile bu yasaya meydan okuyor.
1950'lerde Romanya'da finans sektöründe çalışan Mandel, piyangodan yüksek miktarlarda ikramiye kazanabilmek için altı rakamdan beşini tutturabileceği bir formül üretti.
Mandel, dört yıl boyunca üzerinde çalıştığı düzeneği sonunda test etti. Fakat altı sayıdan beşini bilerek ikinci en büyük ödülü kazanmayı hedeflerken, kaderin bir cilvesi olarak altı rakamın tamamını bildi ve büyük ikramiyeyi kazandı!
Büyük ödül 23 bin 509 Avustralya dolarıydı ve bu tutar, o tarihlerde neredeyse yirmi yıllık maaşına eşitti.
Bu para ile önce İsrail'e ardından Avustralya'ya yerleşti...
Mandel, Avustralya'ya taşındıktan sonra da formülünü geliştirmeye devam etti. Yatırımcılardan yardım aldı ve mümkün olduğunca çok bilet satın almaya başladı.
Piyango ustası Mandel, geçen zaman içinde toplam 12 kez büyük ikramiyeyi kazanmayı başardı. Ancak Avustralyalı yetkililer Mandel'i mercek altına almıştı. Kazanmasını engellemek için kuralları dahi değiştirdiler.
Kurallarda boşluklar bulmaya devam eden Mandel, işleri daha da büyüterek bir loto şirketi açtı. Fakat sürekli değişen düzenlemeler nedeniyle sonunda havlu attı.
Mandel, Avustralya'da işleri bozulunca soluğu ABD'de aldı ve gözünü Virginia piyangosuna dikti. O sırada havuzdaki toplam para 7,1 milyon dolar, bilet fiyatları ise sadece 1 dolardı.
Bay Mandel, her birinden 2 bin 500 dolar aldığı 2 bin 500 yatırımcıyı ortaklığa ikna etmişti ki beklenen oldu; 27 milyon dolar tutarındaki büyük ikramiye Mandel ve ekibine çıktı.
Mandel'in formülü basitti; 1'den 40'a kadar 6 sayı seçmeniz istenildiğinde toplam 3 milyon 383 bin 380 farklı bilet kombinasyonu oluyordu.
Mandel de büyük ikramiyenin, belirli bir algoritma dahilinde satın alacağı biletlerin toplam maliyetinden en az üç kat daha büyük olacağı piyangolara oynuyor ve çok sayıda bilet satın alıyordu.
Mandel son oyunundan elde ettiği geliri, CIA ve FBI soruşturmalarından başarıyla geçtiği dört yıllık bir yasal mücadelenin sonucunda almayı başardı.
Ancak kazandığı paranın hayrını bir türlü göremeyen büyük usta, 1995 yılında iflas başvurusunda bulundu.
Mandel, şimdilerde 89 yaşında ve eski dostlarıyla birlikte, volkanları ve şelaleleriyle ünlü tropik bir Güney Pasifik ada ülkesi olan Vanuatu'da sakin bir yaşam sürüyor...
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