Berna Laçin'in yürümesi dahi yasaklandı
Turnelere hazırlanan oyuncu Berna Laçin hastaneden yaptığı bir paylaşımla acil olarak ameliyata alınacağını duyurdu. Tekerlekli sandalyede fotoğrafını yayımlayan Laçin, yürümesinin dahi yasaklandığını, tüm tiyatro oyunlarını iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.
Geçtiğimiz yıl ayağındaki sorun nedeniyle ameliyat olan Berna Laçin, sosyal medya hesabı üzerinden hastaneden bir fotoğraf paylaştı.
Laçin, daha önce geçirdiği ameliyat sonrası ‘’İyiyim iyiyim, süperim. Kendimi kurtulmuş hissediyorum. Eğer 15 gün ayağımın üstüne basmamayı da başarırsam kim tutar beni. Arayan soran , sosyal medyadan güzel dilekler ileten herkese teşekkürler’’ açıklamasını yapmıştı.
Instagram hesabından sağlık durumunu paylaşan 53 yaşındaki oyuncu, acil olarak ameliyata alınacağını duyurdu. Yürümesinin yasak olduğunu ifade eden Laçin, bugün ve önümüzdeki günlerde sahneleyeceği oyunlarını da iptal ettiğini açıkladı.
Omurilik sorunu yaşadığını söyleyen Berna Laçin, yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kul kurar kader gülermiş... Bu akşam şahane bir organizsasyon için Pamukkale’de tek kişilik oyunumu oynayacaktım Ardından 7 Mart Izmir ve 8 Mart Bodrum Inspera Bodrum sahnesini yine “Hayal Satıcısı” oyunumla açacaktım Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arzeden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım . E bunca yük ve baskı elbet kendini bedende de baskı olarak gösterecekti , ne yaşarsak bedende hastalık olarak karşımıza çıkıyor . Tüm seyircilerden çok çok özür diliyorum . İyi günlerde görüşmek üzere , o güne kadar dualarınızı beklerim Sevgiler , saygılar. Not : Biliyorum çok kişi arayacak ama şimdi açamıyorum çünkü doktorlarla görüşüyorum . Kusura bakmayın ve merak etmeyin olsun bitsin hepinizin bir kahvesini içerim.''
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