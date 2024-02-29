Bolu'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

"DÖRT MEVSİMİ AYNI ANDA GÖREBİLMEKTEYİZ"

Türkiye'nin coğrafi açıdan önemli konuma sahip olduğuna işaret eden Yılmaz, "Dört mevsimi de aynı anda görebilmekteyiz. Bolu'da o yerlerden biri. Gölcük'te ona ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.

Yılmaz, normalde bu mevsimde kar beklendiğini ancak az miktarda yağış olduğunu dile getirdi.