Bu adaya turist uğramıyor! Sigara bağımlısı şişmanların yalnız ülkesi...

TURİZM GELİRİ YOK DENECEK KADAR AZ

İlk bakışta en büyük gelirinin turizm olacağı düşünülse de gerek ulaşım sıkıntısı gerek tatil için birçok benzer alternatif yer olması nedeniyle Nauru hiçbir zaman turistlerin gözdesi olamamış. Ülkede sadece 2 otel bulunurken, bu otellerin bir tanesi de devlete ait.