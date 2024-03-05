Bu adaya turist uğramıyor! Sigara bağımlısı şişmanların yalnız ülkesi...
Avustralya'nın kuzeydoğusunda yer alan 10 bin nüfuslu bir ada devleti olan Nauru, Vatikan'la Monako'dan sonra dünyanın en küçük 3. ülkesi durumunda. Bu minik ada ülkesinde en fazla konuşulan durum ise ada halkının sigara tiryakisi, şişman ve işsiz olması...
TURİZM GELİRİ YOK DENECEK KADAR AZ
İlk bakışta en büyük gelirinin turizm olacağı düşünülse de gerek ulaşım sıkıntısı gerek tatil için birçok benzer alternatif yer olması nedeniyle Nauru hiçbir zaman turistlerin gözdesi olamamış. Ülkede sadece 2 otel bulunurken, bu otellerin bir tanesi de devlete ait.
SİGARA TİRYAKİSİ OLAN HALK
İşsizlik ve şişmanlıktaki birincilikleri yetmiyormuş gibi Naurulular yüzde 54'lük sigara tiryakiliğiyle de dünyada en fazla sigara tüketen toplumlar arasında yer alıyor.
ŞİŞMANLIĞIYLA DİKKAT ÇEKEN ADA
Nauru, vatandaşlarının hiçbir genetik sorunları olmamasına rağmen fast food tarzı beslenmenin ülkeye gelmesi ve fiziksel aktivitenin düşmesiyle dünyanın en şişman ülkesi durumunda. Doğal sonuç olarak ülkede yetişkinlerin yarısından fazlası şeker hastası.
HALK ÇALIŞMAYI SEVMİYOR
Nauru halkı çalışmayı sevmiyor. Kendi madenlerinde çevre adalardan gelen işçiler çalışıyor. Hem de kendi vatandaşları arasında işsizlik oranı yüzde 90'a yakınken.
FOSFAT CENNETİ: NAURU
Yüzyıllar boyunca deniz kuşlarının dışkılarının birikmesiyle oluşan fosfat madeni ülkenin en önemli gelir kaynağıydı. Ancak günümüzde, fosfat kaynaklarını da tüketen Nauru halkı, yurt dışında yaptığı yatırımlardan gelen kiralar ile ayakta kalmaya çalışıyor...
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