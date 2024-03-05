Bu adaya turist uğramıyor! Sigara bağımlısı şişmanların yalnız ülkesi...

Avustralya'nın kuzeydoğusunda yer alan 10 bin nüfuslu bir ada devleti olan Nauru, Vatikan'la Monako'dan sonra dünyanın en küçük 3. ülkesi durumunda. Bu minik ada ülkesinde en fazla konuşulan durum ise ada halkının sigara tiryakisi, şişman ve işsiz olması...

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2024 Salı, 11:14
Bu adaya turist uğramıyor! Sigara bağımlısı şişmanların yalnız ülkesi...

TURİZM GELİRİ YOK DENECEK KADAR AZ

İlk bakışta en büyük gelirinin turizm olacağı düşünülse de gerek ulaşım sıkıntısı gerek tatil için birçok benzer alternatif yer olması nedeniyle Nauru hiçbir zaman turistlerin gözdesi olamamış. Ülkede sadece 2 otel bulunurken, bu otellerin bir tanesi de devlete ait.

Bu adaya turist uğramıyor! Sigara bağımlısı şişmanların yalnız ülkesi...

SİGARA TİRYAKİSİ OLAN HALK

İşsizlik ve şişmanlıktaki birincilikleri yetmiyormuş gibi Naurulular yüzde 54'lük sigara tiryakiliğiyle de dünyada en fazla sigara tüketen toplumlar arasında yer alıyor.

Bu adaya turist uğramıyor! Sigara bağımlısı şişmanların yalnız ülkesi...

ŞİŞMANLIĞIYLA DİKKAT ÇEKEN ADA

Nauru, vatandaşlarının hiçbir genetik sorunları olmamasına rağmen fast food tarzı beslenmenin ülkeye gelmesi ve fiziksel aktivitenin düşmesiyle dünyanın en şişman ülkesi durumunda. Doğal sonuç olarak ülkede yetişkinlerin yarısından fazlası şeker hastası.

Bu adaya turist uğramıyor! Sigara bağımlısı şişmanların yalnız ülkesi...

HALK ÇALIŞMAYI SEVMİYOR

Nauru halkı çalışmayı sevmiyor. Kendi madenlerinde çevre adalardan gelen işçiler çalışıyor. Hem de kendi vatandaşları arasında işsizlik oranı yüzde 90'a yakınken.

Bu adaya turist uğramıyor! Sigara bağımlısı şişmanların yalnız ülkesi...

FOSFAT CENNETİ: NAURU

Yüzyıllar boyunca deniz kuşlarının dışkılarının birikmesiyle oluşan fosfat madeni ülkenin en önemli gelir kaynağıydı. Ancak günümüzde, fosfat kaynaklarını da tüketen Nauru halkı, yurt dışında yaptığı yatırımlardan gelen kiralar ile ayakta kalmaya çalışıyor...

Nauru en küçük ülke ada obezite Sigara

En Çok Okunan Haberler