Tüm nüfus aynı binada: Karakol da kilise de aynı yerde

KASABA HAYATI NASIL?

Kasabada yazın; tekneyle açılmak, yürüyüşe çıkmak, balık tutmak, jet ski’ye binmek gibi yapılabilecek birçok şey var. Kışın ise kötü hava koşulları nedeniyle hemen hemen her şey kapanıyor. Bu izole kasabayı şehre bağlayan tek tünel de tek şeritli olması ve trafik düzeninin sağlanabilmesi için akşamları 22:30’da kapanıyor ve sabahları açılıyor. Şehre inilmesi durumunda, 1 saatlik dönüş yolunu hesaba katarak 21:30 civarı dönüş yoluna koyulmuş olmak gerekiyor. Tünelin kullanılan yönü yarım saatte bir değişiyor; kasabadan çıkmak istediğinizde şeridin size açılmasını beklemek durumunda kalıyorsunuz.